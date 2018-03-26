2018年03月26日 04:11 中國時報 鄭順聰

混亂上學期爆炸過後，冷卻了一陣子，灰燼中的餘熱不甘心，再度點燃火氣延燒，衝突更形激烈，尤其是4101： 「憑什麼九點就要關燈？」港立口氣差。

「我說九點就要關燈，就是規定。」更生學長口氣更差。

「不關就是不關。」

「我說關就是關。」

「關不關是我的自由，我就是不關。」

「我說關燈就是關燈，這是寢室規定。」

「你這樣蠻橫規定，簡直是獨裁。」

「寢室公約你們都簽了，說話要算話。」

「幹你娘。」

「你說什麼？」

「幹你娘，我說幹你娘。」

「你這樣是髒話！太嚴重了，怎麼可以說這樣的話！」

「對，就是幹你娘！」

「等一下，讓我想一下，想一下如何回話。」

更生學長轉身，手扶著頭，非常苦惱的樣子。本以為會被罵回去的港立，不知如何是好，胡亂說：「好，你好好思考一下，我等你，我等你罵回來。」

眼見這樣的情景，修遠只感覺荒謬，這樣天天吵，時時吵，吵到罵「幹你娘」都要思考一下，實在很無聊。

修遠打開檯燈，面向書桌，逗起耳機，將音樂放大。

也不知接下來兩人吵了些什麼，修遠只知道，更生學長還是把寢室燈關了，港立披起毛巾去公用浴廁，水嘩啦嘩啦，非常大聲，修遠把隨身聽的音量調至最大，讓交響曲佔據他的耳朵，書籤也佔據眼前，怡夏佔據著他，隨著音樂的流動，捲入了惆悵之中，修遠知道，他正被捲入另一道漩渦。這次，不像鈐字精靈似的誘引，而是那雙眼睛，彷彿看著修遠，修遠也望向怡夏，那雙迷魅的雙眼，同樣是古典詩之夜，散會後步行回宿舍，即將在活動中心道別。

「你看，今晚的星星很多耶！」修遠說。

「是啊，沒有月亮，所以星星特別的明亮。」怡夏說。

「是齁，原來如此，沒有月亮的光害，星星就會特別多，特別亮。」修遠說。

「我想想，今天好像初七應該有月亮，是弦月，躲哪裡去了？」怡夏問。

「我來找找看......」修遠快步上樓梯，上活動中心樓梯的最頂層，如不規則的扇子開展，展開向海洋。修遠就從獨裁者行館後頭，望向迤儷而去的沙灘與防波堤，海洋陷入黑暗，天空的星星冷而晶亮，修遠抬頭展望天空轉向背後的柴山，星子之間好似繚繞著藍色霧氣，修遠說不上來是什麼，讓夜空不那麼黑，如一幅藍色的星圖。

「真的沒有月亮耶！」修遠從階梯之上，望向階梯之下的怡夏，那雙眼比星子還亮，也縈繞著藍色霧氣，也看著修遠，似乎有所動情。

「說不定等一下就跑出來了，你自己看啦！我要回宿舍了，明天文學概論見。」怡夏揮手道別。

（待續）

(中國時報)