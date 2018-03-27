綠委跳腳 要英菊主持公道

2018年03月27日 01:09 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

立委席次異動牽動政壇敏感神經，甚至可能引發南台灣政治海嘯，中選會擬規畫2020年高雄市、屏東縣的立委席次各減1席，新竹縣與台南市則各增1席。尤其根據高雄市選委會月初公告的草案，綠委管碧玲選區慘遭肢解，可能打散併入其餘3位立委選區。綠委趙天麟建議，陳其邁已是準市長候選人，責無旁貸，應與現任市長陳菊、黨主席蔡英文研議，力阻高市立委席次減少1席。

質疑政府 對高屏「雙重懲罰」

管碧玲面臨選區大地震，甚至可能立委席次難保。她昨受訪時說，政府不應該對台灣尾兩個縣市「雙重懲罰」，高雄市不應該少1席。對於選委會為何刪減她的選區且併入其他立委選區，她表示「先不談這個」，應以城市利益為優先。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中選會去年公布相關方案，決定採第七屆的計算方式作為建議方案，高雄市、屏東縣各減1席，新竹縣與台南市各增1席，立委席次消長，引發關注。

籲採第四屆公式 修《選罷法》

綠委陳其邁主張，應採用第四屆計算公式，並將計算公式直接修入《選罷法》，中選會應先將修正版本送進立院，先修法再談席次調整。

高雄市選委會月初舉行選區重劃公聽會，進度超前，直接端出版本。根據規畫，高雄總人口數為274萬2651人，預期每個選區平均數落在34萬2831人，未來第5選區為完整的三民區加上苓雅區8個里；第6選區將變成鼓山、鹽埕、前金、新興及苓雅區剩餘的61里；第8選區則為旗津、前鎮與小港區。

促黨高層未雨綢繆 力阻減席

換言之，依照草案規畫，直接取消管碧玲的選區並「大拆3塊」，分別併入趙天麟、李昆澤與賴瑞隆選區；趙天麟現有選區則切出8個里，併入李昆澤選區。據了解，月初公聽會，陳其邁、劉世芳、管碧玲、趙天麟、陳宜民皆派代表出席聆聽，綠委代表皆反對，建議方案應暫緩執行。

趙天麟昨說，黨內高層應該未雨綢繆，「不可能對必然發生的事情，視而不見」，呼籲陳其邁應以市長候選人高度出面，與黨內高層調和鼎鼐，如果有好的結果，也有利團結，甚至有助於迎戰2018選舉。

(中國時報)