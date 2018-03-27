陸擬縮減台韓半導體訂單

英國《金融時報》指出，大陸擬加碼美國半導體的訂單，將衝擊台灣半導體產業。圖為台積電松江廠。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰硝煙四起，過去一周來兩國互相過招，言辭各不相讓。英國《金融時報》昨最新報導指出，大陸已向美方提出擴大向美採購半導體的建議，陸方將把向台灣和南韓採購半導體的部分訂單轉向美國，以削減對美龐大的貿易順差。而《華爾街日報》26日指出，雙方私底下已悄然啟動談判，美國財長穆欽有意赴北京親自磋商，陸方則稱「對話大門始終敞開」，但未正面回應是否邀穆欽訪陸。

美半導體股上演慶祝行情

去年，大陸自美國進口價值約26億美元的半導體產品。美方對大陸的提議尚未回應，但26日美國半導體股在此利多帶動下，紛紛上演慶祝行情，英特爾、NVIDIA股價勁揚超過3％，高通也走高逾2％。陸美貿易戰情勢可望趨緩，激勵道瓊工業指數開盤大漲400點。

《華爾街日報》報導，掌舵大陸經濟的副總理劉鶴在北京代表陸方談判，穆欽和美國貿易代表萊蒂澤在華府代表美方談判，商討大陸如何對美國進一步開放市場，範圍涵蓋從金融服務到製造業等多個領域。

報導引述知情人士稱，穆欽和萊蒂澤上周致函劉鶴，在信中列出川普政府希望陸方採取的措施，包括降低對美國進口汽車關稅、增加對美國半導體產品採購、對美國公司進一步開放金融業。《金融時報》披露，大陸官員希望加快腳步，提早在5月之前敲定最新金融法規，允許外國金融集團在中國券商持有過半股權，而原本的時程為6月底。

財長穆欽有意赴北京磋商

《華爾街日報》提到，穆欽稱「希望能達到中國也感公平的協議」並正在考慮親赴北京，推進相關談判。穆欽與劉鶴24日也通過電話，據美國財政部發言人說，兩人商討如何減低美陸貿易逆差。新華社則稱，劉鶴告訴穆欽，美國的調查違背國際貿易規則，陸方將捍衛自身利益。

穆欽25日接受專訪時曾強硬表態說，川普說向大陸600億美元的進口加徵關稅絕不是虛張聲勢，「我們正在著手進行中。」他又說，美國正在跟大陸談判。穆欽強調：「正如總統所說的，要將雙方貿易逆差減少1000億美元。我對達成協議的可能性審慎樂觀，如果不能，我們將開始徵稅。我們不會擱置。」

25日稍早，即將出任白宮國家安全顧問的波頓和新任國家經濟委員會主席庫德洛，也都就可能即將爆發的貿易戰表達強硬立場。波頓並形容，對大陸進口商品加徵關稅是一次「小小的休克療法（shock therapy，又譯震盪療法）」。

(中國時報)

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