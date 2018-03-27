朱劉會 雙方堅持九二共識

2018年03月27日 01:10 中國時報 楊家鑫 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市長朱立倫昨在上海與新任大陸國台辦主任劉結一會面，這是劉結一上任後首度會見台灣地方首長。劉結一表示，堅持體現一中原則的九二共識，反對任何形式的台獨圖謀，大陸對台政策將繼續秉持兩岸一家親理念。朱立倫則表示，堅持九二共識是國民黨一貫立場，「雖然兩岸意涵有一些不同」，但還是能相互包容，努力追求兩岸合作與和平。

劉稱對台方針不變

朱立倫21日率團訪問南京、江蘇和上海等地，進行城市交流。26日上午，「朱劉會」在上海虹橋迎賓館登場，雙方會晤深談約50分鐘。劉結一提前半小時到迎賓館等候。兩人首次見面，劉結一第一句話就是，要台灣媒體「對朱市長好一點」。

劉結一致詞時表示，大陸的台灣大政方針是明確的、一貫的，將深入貫徹習近平對台工作重要思想，堅持體現一個中國原則的九二共識，反對任何形式的台獨圖謀。

他表示，國台辦會秉持兩岸一家親理念，全面落實31條惠台措施，推動包括城市交流在內的兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞親情和福祉。希望兩岸同胞攜手推動兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一進程。

朱指九二意涵不同

朱立倫則表示，對國民黨而言，2008年重新執政以來，堅持的九二共識，「雖然兩岸意涵有一些不同」，但所堅持的原則，還是可以相互包容，共同追求兩岸合作與和平。

他表示，堅持九二共識是國民黨一貫立場，雖然國民黨已成為在野黨，但希望兩岸能和平交流、合作雙贏的立場不會改變。

我籲不設前提對話

陸委會昨表示，城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作。大陸以其片面設定的一中原則與九二共識作為兩岸交流互動前提，對台限制與壓迫，並未尊重台灣民意堅持維護台海和平現狀的主張。呼籲大陸透過不設前提的溝通對話，才能確實保障民眾權益、化解分歧。

針對朱立倫「率先」與劉結一會面，讓國民黨內「兩個太陽」議題再起，國民黨主席吳敦義昨受訪時表示，他希望國民黨每一個都是太陽、或者月亮、或者星星，都能發熱發光，大家同心協力，「這是很好的事情」，沒有這種（兩個太陽）問題。

(中國時報)