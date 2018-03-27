川金會前 金正恩傳密訪北京

2018年03月27日 01:10 中國時報 黃菁菁 、 陳柏廷 ／東京─北京報導 ／東京─北京報導

北韓最高領導人金正恩有可能閃電訪問大陸。日本電視台26日下午拍到抵達北京的北韓列車，這節列車與2011年金正日訪問大陸時搭乘的特別列車極為相似。金正恩此刻若訪北京，被認為是在5月「川金會」前，先與北京進行溝通。

而據丹東當地知情人士透露，金正恩昨下午5、6點從丹東入境北京，昨丹東火車站及鴨綠江大橋戒備，緊鄰鴨綠江畔的中聯大酒店全部遭到管制，所有入住的旅客全部被清空，飯店緊鄰江邊一側的房間窗戶全部緊閉；金正恩已抵達北京。

以北韓新聞為主的電子媒體《Daily NK Japan》26日晚報導，北韓與大陸邊境的丹東被察覺有不尋常動態，丹東車站設置巨大的隔板牆，讓人感受警備森嚴的氣氛，當地人傳說，「北韓黨委員長金正恩來了？」，難道是北京的「特別列車」抵達了嗎？

25日的上午和下午，當地的大陸公安局在車站周邊進行了波紋狀路障的開關演習，到了下午10點還封閉了車站，以及北韓與大陸連接的鴨綠江大橋（道路、鐵路併用橋）。

當地消息人士指出，「從晚間10點起，丹東站就完全關閉，約在20分至40分之間，由21節車廂組成的列車朝瀋陽方向駛去」。

就在這4天前，有人看到似北韓人民軍所屬的船隻在鴨綠江大橋周邊待機。當地消息人士表示，「2011年當時的金正日總書記搭乘的列車經過丹東站時，北韓軍隊也在鴨綠江大橋附近監視。這次的氣氛與當時非常相似。」

金正日2011年訪問大陸8天，便是搭乘火車走從北京出發，經瀋陽、丹東再返回北韓的路線。當時丹東站也是完全封閉，且在鴨綠江大橋周邊也部署了公安和邊防警備隊。

有丹東的市民對這次的情形表示，「聽說因為有北韓高官來，故加強國境的管制」、「25日晚間10點起，警戒更加升級」。至於高官是誰並不清楚，但從北韓出發的特別列車在嚴峻的警戒態勢下的深夜通過，應該是最高層級的高官吧。

在北京也感受到緊張的氣氛。北京的消息人士指出，1周前大陸外交部與駐北京的北韓大使館相關人士舉行罕見的全體會議等，是值得關注的動作。消息人士指，「談的是和以往不同的事，不久之後，應會傳中朝關係改善等好消息。」

如果金正恩訪問大陸的話，與大陸國家主席習近平會談的可能性相當高。

(中國時報)