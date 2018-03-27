陸再出招 對美祭反傾銷調查

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中國時報
／北京報導

陸美貿易戰延燒，繼日前提出128項產品報復關稅後，大陸再出招。大陸商務部昨發出公告，將對從美國、歐盟、南韓、日本及泰國等國進口苯酚，進行為期1年反傾銷調查。大陸國務院總理李克強昨也強調，打貿易戰沒有贏家，對別人關上門也擋住了自己的路。

央視昨報導，李克強表示，大陸對外開放的大門將越開越大。打貿易戰沒有贏家，對別人關上門也擋住了自己的路。中美經貿規模發展到今天的體量，靠的是市場力量和商業規則，本質上是互利共贏。

他強調，中美雙方應本著務實原則促進貿易平衡，堅持談判協商來化解分歧摩擦。他還說，大陸不會強制要求外國企業轉讓技術，並將進一步加大智財權保護力度。

大陸商務部昨公告指出，中石油、長春化工（江蘇）公司、西薩化工（上海）公司等7家公司，今年2月2日代表大陸苯酚產業向商務部提交反傾銷調查申請，請求對美國、歐盟、南韓、日本和泰國進口苯酚進行調查。

公告表明，上述7家大陸石化業者認為，原產於美國、歐盟等國與地區的進口苯酚，透過大量且低於市場正常價格向大陸出口銷售，對大陸同類產品價格，「造成壓低，導致國內產業市場份額減少，銷售價格、稅前利潤總體大幅下降趨勢，投資收益率下降，國內產業遭受實質損害」。

商務部表示，決定自2018年3月26日起針對上述情況展開反傾銷立案調查；本次調查從即日起算1年，最慢於明年3月26日前結束調查，特殊情況可延至2019年9月26日。

(中國時報)

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