北京整合認同一中力量

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中國時報
／北京報導

朱劉會昨在上海登場，大陸涉台學者表示，當《台灣旅行法》延燒之際，此次會面傳遞兩大訊息：一是即便美國頻打台灣牌，但大陸對台大政方針不會改變，對台釋出同等待遇政策不受影響；二是重申九二共識和反對台獨，示警民進黨政府。北京要做的是，把認同兩岸同屬一中的力量集合起來。

上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，昨日的朱劉會是國台辦主任劉結一就任新職後，首次公開會見台灣來的朋友，且從劉特地從北京飛到上海見新北市長朱立倫，可看出北京對這場會面的重視。

包承柯強調，朱劉兩人在上海會面，正好釋放北京兩大訊息。首先是大陸對台大政方針不會改變，這是為讓台灣民眾安心，表明不管中美關係如何動盪，川普政府如何打「台灣牌」，都不會影響大陸繼續落實對台胞「同等待遇」政策步伐。

包承柯指出，第二個訊息則在警告民進黨政府。劉結一特別提及「反對任何形式的台獨圖謀」，意思是大陸不再放任民進黨政府利用「去中國化」等「柔性台獨」做法，繼續阻礙兩岸民間交流，割裂兩岸民眾的心理距離。

至於朱立倫一席「堅持九二共識，雖然兩岸意涵有一些不同」的說法，隱約帶出「一中各表」，北京聯合大學台研院副院長李振廣認為，對於朱的這番談話，無須放大檢視。

李振廣稱，國共對於九二共識的意涵有所不同，並非新聞，但在當前嚴峻的兩岸及國際情勢下，各界更應該看到的是，國共雙方對於「兩岸同屬一中」大框架的堅持，這才是此次「朱劉會」的重點所在。

李振廣認為，當前兩岸之間最重要的就是「求同」，也就是兩岸都認同一個中國，至於有點「異見」也無傷大雅，北京目前要做的就是把認同兩岸同屬一中的力量集合起來，拉近兩岸距離。

(中國時報)

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