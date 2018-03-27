新聞透視－國民黨兩個太陽 2018先較量

2018年03月27日 01:10 中國時報 王正寧

新北市長朱立倫因為「搶先」與新任大陸國台辦主任劉結一會面，讓國民黨內「兩個太陽」的議題再被挑起。之前朱立倫回應，民進黨目前「陽光普照」，國民黨是陽光不足，若有兩個太陽就太好了；黨主席吳敦義則希望黨內個個是太陽、月亮能夠發光發熱，兩人都四兩撥千斤，藉天候轉移敏感話題。

「沒有2018，就沒有2020」，吳、朱兩人從2016的總統卡位戰暗自較勁，如今瞄準2020依舊持續纏鬥，2018這場前哨戰自是不能缺席，誰比較亮、誰比較熱都要互別苗頭。

表面上，吳敦義入主黨中央，作為藍軍的「太陽」殆無疑義；尤其相較於2014年的縣市長選舉，大環境出現明顯翻轉，對「基期」低到不能再低的國民黨而言，要再下探確實有相當難度，吳敦義「立於不敗」之地機會大。反觀朱立倫市長卸任後，如何另覓「政治舞台」以保持溫度，就形勢、時間上都居劣勢。

然而，面對黨產遭到凍結的困境，無米可炊卻志在逐鹿中原的吳敦義，只能將縣市長提名權下放，透過全民調做到「不沾鍋」，儘量不要得罪地方派系、要角，加上未建立自身班底，身旁欠缺輔「黨」權臣，只能請託立法院前院長王金平四處協調，因此「弱勢主席」的「夢幻名單」終究破滅，重傷領導威望。

主要工作幾乎都在找錢的吳敦義，原本寄望「吳習會」扳回一城，確立黨內第一品牌地位，但卸任副總統的身分又讓他左支右絀，如果前總統馬英九連香港都跨不進去，與對岸領導人的會面只怕又是另一個幻滅。

反倒是沒有「桎梏」綁手綁腳的朱立倫，繼2015年「朱習會」後，如今再利用姐妹市交流的機會搶得頭香，率先來一場「朱劉會」，在兩岸話語權的掌握居於領先位置。

黨內「兩個太陽」在2018分進合擊、分庭抗禮，選後誰是「共主」？重頭戲就要登場。

(中國時報)