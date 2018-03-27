爭議5月31日若無解 交院際協商

2018年03月27日 01:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立委蘇震清（左至右）、鍾佳濱及莊瑞雄皆多次公開反對屏東立委席次減少。（林和生翻攝）

第10屆立委名額分配及選舉區檢討變更，中選會決議採第7屆立委計算方式，結果是台南、新竹各增1席，高雄、屏東各減1席，相關建議案將在5月31日前送立法院審議，由於相關選區變更，引起爭議未解，中選會主委陳英鈐表示，如未能於期限內完成同意部分，將由行政、立法兩院院長協商解決。

竹南高屏公聽會彙整意見

中選會表示，台南市、新竹縣各增加1席，高雄市、屏東縣各減1席，這是以106年11月底戶籍統計之人口數為準，經公式換算而來。中選會說，新竹縣因人口增加而增加1席；高雄市人口增加卻減少1席，主要是因為高雄縣、市合併升格，計算的基礎改變所致。

中選會建議案正待地方選委會將相關公聽會內容彙集，送到立法院審議，台南市、新竹縣、高雄市、屏東縣都陸續舉辦多場公聽會，最晚在5月31日前，將變更案送到立法院審議。

陳英鈐表示，若立法院不通過，中選會將重劃案交立法院表決；如果立法院仍不同意，就進入行政院長與立法院長協商。但陳英鈐也建議，選區變更案涉及複雜，最好回歸法制化，才能有制度性的安排。

回顧11年前，討論第7屆立委選區變更案時，過程一波三折，不但動用行政、立法院際協商，還上演兩院祕書長猜拳、抽籤戲碼。

免爭議 中選會籲選罷法明定

當時的立法院長王金平與行政院長蘇貞昌一共協商了5次，一直拖到時限前一天，中選會才公告「第七屆立法委員直轄市縣市選舉區劃分變更案」。

為了避免爭議，中選會強調，各國普遍以憲法或法律明定，澳洲、德國、美國及日本等國，均於憲法或法律規定國會議員名額分配計算方式，中選會建議可將立法委員名額分配計算方式於公職人員選舉罷免法中予以明定。

(中國時報)