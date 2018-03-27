依法行政 維繫政府威信

2018年03月27日 01:10 中國時報 新聞分析

立委席次調整動見觀瞻，雖然中選會秉持獨立機關權責提出選區重劃案，但因新竹縣傳統上藍大於綠，如果增加1席，較有利於藍營，而高雄、屏東各減1席，民進黨內已醞釀翻案聲浪。惟中選會既依其專業，依法提出變更案，奉勸民進黨政府尊重中選會的獨立性，該怎辦就怎麼辦，以昭公信。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區自2007年起，每10年檢討一次，中央選舉委員會依第7屆立委選區試算，提出高雄市、屏東縣各減1席，台南、新竹各增1席。消息一出，隨即引發南部立委叫屈，認為對高、屏不公平，且高雄選委會的草案是刪減謝系管碧玲的席次，更恐引發派系糾葛。

立委席次調整之所以困難，是因為《憲法增修條文》明定，立委總席次為113席，不分區34席加上原住民立委6席，等於區域立委一定得是73席，完全無法更動。只有修憲才可進行席次調整，但修憲茲事體大，不僅在立院要經過層層關卡、公民複決，統獨議題又可能被在野黨運作，風險難以估算。

在現行的法律框架下，立委席次是依縣市人口數計算，雖有票票不等值的問題，但中選會身為獨立機關，只能盡力做到公平性。若不要讓高、屏減席次，勢必新竹、台南就不能增加，否則就得減少其他縣市的席次，如此又讓另個縣市不滿，將形成無解習題。

立委選區劃分案，中選會將在5月送進立法院進行審查，一旦立委不同意，將啟動立法院及行政院的「院際協商」。

綠營人士分析，行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全的故鄉分別是台南市與屏東縣，剛好都是這次立委席次變動區域，只是一個增一席，一個是減一席。

若到時走到院際調解這一步，賴清德沒有理由不為台南爭取，但屏東若丟掉一席，蘇嘉全也難對屏東鄉親交代，再加上高雄一席牽動政壇一草一木，屆時恐釀政治大亂鬥。

手心腳掌都是肉，對民進黨而言，割掉哪一塊都會「流血流滴」。但做為執政黨，奉勸民進黨不要老只想著維護政治派系利益，不要因為情勢不利，而「選擇性」行政，如果執政走到這一步，政府威信就蕩然無存了。

(中國時報)