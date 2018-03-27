高雄選區重劃 獨厚新系

2018年03月27日 01:10 中國時報 郭建伸

第10屆高雄市立委選區重劃案，若依高雄選委會草案定案，等於直接拔掉一個謝系立委席次，彼消此長，但剛好絕大部分都「長」在新系選區，這份選區重劃草案恐遭詬病有偏愛新潮流系之嫌。

面對刪減一席的壓力，高雄的區域立委口徑一致，高喊「不該讓高雄被懲罰」，極力反對選區變更。

不過在一片反對聲中，高雄市選委會仍端出草案，擬取消管碧玲的第5選區，並將三民西區、旗津、鹽埕、鼓山分別併入新系立委賴瑞隆、李昆澤，以及系出同門的趙天麟。趙天麟雖得了部分管碧玲的好處，但是他也有8個里要併入新系李昆澤選區。

雖然中選會5月才要將版本送至立法院，但這份草案早已震驚高雄政壇，且因明年3月就要進行2020立委初選，更傳出已有立委「準備跨區跑行程」。

管碧玲在高雄深耕已久，即使選區被取消，仍可以到別區參選挑戰，但恐成相對弱勢。

再者，管碧玲若和新系競爭，恐被解讀「新謝相爭」；若管與趙天麟競爭，恐變成謝系內的「姐弟相殘」，故選區重劃一旦成案，管碧玲的處境將變得相當尷尬。

另一方面，旗津與三民西區都是傳統的深綠選區，地方人士解讀，一旦被併入兩個新系立委的選區，等同壯大了新系的版圖，「立委更好選了，選得更穩」。鹽埕雖是偏綠選區，但鼓山區眷村多、外來人口多，也被歸類為偏藍選區，若鹽埕、鼓山被分到趙天麟的選區，趙選區內的偏藍選民也將變多，不如其他兩區有利。

立委選區調整茲事體大，一旦涉及派系利益，難度堪比拆彈。陳其邁現已是準市長候選人，難怪黨內有呼聲要他出面調停，畢竟這關若都無法解決，恐也難帶領高雄在年底大團結。

(中國時報)