屏縣少1席 藍綠都不爽

2018年03月27日 01:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣總人口數直直落，中選會根據去年11月底全台各縣市人數統計，2020年第10屆立委選舉，屏縣3席區域立委減少1席，不僅綠營反對，藍營也覺得不利，多數人皆認為屏縣幅員遼闊，若立委席次減少、資源恐更分配不均，擴大城鄉差距問題。

屏東縣有3個選區，現在的立委分別是蘇震清、鍾佳濱及莊瑞雄，均為民進黨籍。鍾佳濱多次強調，席次分配不該僅依人口數多寡決定，需要客觀探討國土範圍、產業發展現況，將所有條件統整考量，再給予適當席次分配，才有助整體發展，否則人口稠密都會區分到較多立委席次，帶進的資源又吸引更多人口轉移，會加大城鄉差距的惡性循環。

國民黨也憂心，屏縣板塊原本就綠大於藍，屏東市所在的立委第2選區藍營稍占優勢，若此區併入屏北深綠版圖，讓立委選區減少1席，將稀釋原本優勢區，收復這1席的難度恐將提高不少。

屏東縣政府更表態反對減少席次，縣府發言人黃建嘉指出，屏東縣扣除原住民人口數達77萬餘人，是六都外人口排名第2多的縣市，比同樣分配2席立委的南投縣47萬餘人、嘉義縣50萬餘人、新竹縣52萬餘人，多出25至30萬人，席次計算方式的不合理，造成票票不等值，不符民主精神，建議中央除人口外，也應將交通便捷與否、轄區面積等納入評估，重新研擬更公平計算方式。

綠營人士分析，若立委席次確定減少，以目前三強鼎力局勢，為求黨內平和，勢必其中1人將爭取不分區名單，其餘2人力求穩固綠色版圖，等到2022年縣長選舉，再從3人擇一轉換跑道，才能將對民進黨的衝擊降到最低，目前3名立委都有意爭取國境之南的百里侯，屆時還有待黨中央及綠營高層協調。

(中國時報)