增1席 南市反彈 竹縣歡迎

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中國時報
程秉璋、／綜合報導

新竹縣、台南市立委將增加1席，消息傳出，新竹縣長邱鏡淳認為理應增加1席，但也可能因此牽動地方政治版圖；國民黨台南市黨部主委謝龍介則直指是民進黨的政治操作，選區重新劃分已引起藍綠陣營反彈。

南市選委會3月初提交的版本將東區一分為二，一半與南關線合併，一半與南區、中西區與安平區合併。謝龍介指出，東區是完整行政區域，且是選票偏藍的文教區，新版將東區切成2個選區，讓藍營選民無法集中力量選出1席立委，「這是民進黨的司馬昭之心」，居民普遍反彈。

不只藍營反對，有意參選下屆立委的民進黨台南市東區議員蔡旺詮也反對。他認為，劃分選區應盡量維持單一區域主體性，才不會造成區域衝突，也避免留給國民黨批評是「政治操作」。

另外，新竹縣人口數已突破55萬人，扣除原住民人口數，亦有53萬餘人，地方一致認同新竹縣理應增加1席立委，服務在地鄉親、爭取更多建設等，甚至更能平衡城鄉差距。

邱鏡淳表示，新竹縣人口年年成長，產業、生育率各方面的成長也有目共睹。他認為，直轄市大多30萬至33萬人口選出1席立法委員，但竹縣人口成長飛速，55萬人僅有1名立委服務，淪為次等公民，理應增加1席，更能均衡照顧縣民。

根據12日召開的第10屆立法委員選舉區劃分公聽會，與會者包含10多名縣議員、各黨派代表等，均認同立委席次增加，對於選舉區劃分，也多半認同新竹縣選委會所提出竹北、新豐、湖口1席，其餘鄉鎮1席的方式。立委席次增加也成今年底選舉籌碼，將為竹縣政治生態投下變數。

(中國時報)

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