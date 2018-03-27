拔釘子戶 都更條例初審過關

2018年03月27日 01:10 中國時報 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立法院內政委員會昨初審通過《都更條例》修正草案，將來若修法三讀通過，政府對不願參與都更的釘子戶可以強制辦理聽證，若仍無法解決爭議，政府可以代拆。內政部長葉俊榮表示，過去有些都更個案因釘子戶無法進行下去，將來修法通過，可望減少釘子戶。

修正條文為歷年最多

《都更條例》實施19年來做過9次修改，上一屆與這一屆立委都有多人提案，版本多達20餘個，不過由於都更時常伴隨而來民間團體的抗議聲浪，導致修法屢踢到鐵板，諸如大埔事件、文林苑等，藍綠過去都不太敢去捅這個馬蜂窩。

不過近幾年多起窄巷奪命火警以及地震頻繁的現象，也讓民眾開始意識到加速都更的重要性。藍綠政治人物也紛紛表態，有意參選台北市長的綠委姚文智就喊出「都更能量變10倍」，有意代表國民黨參選新北市長的侯友宜也喊「捷運到哪都更到哪」。

《都更條例》修正草案完成初審，內政部政次花敬群表示，這是歷來最大的翻修，現行67條條文在修正後成為85條，只有20條維持不變，不過仍有多達20個條文被保留，待朝野協商後才會送院會處理。

惡意抬價者將被強拆

依初審草案，俗稱的「釘子戶」，將透過4道程序把關，包括都市計畫審議、都市更新審議委員會、強制辦理聽證、及地方政府協調處理。4道程序走完若還有法律問題，不同意戶仍可行政救濟。

花敬群表示，透過修法除了使釘子戶減少，也會使都更更有效率、看得到盡頭。

至於什麼個案會被強拆，花敬群舉例說，包括惡意拉高價格不肯配合都更者，或者具有個人式理由，例如房子是爸爸留的，打死都不要搬，或者堅持只能在此開店立業不肯搬離者，這類因為心理因素或個人理由者，都會是被強拆的對象。但花敬群說，這類被強制拆屋的人，實施者仍然要確保被強拆戶安置、工作相關權益。

花敬群並說，這次修法除強化跟都市計畫連結，對於容積獎勵明確化規範，由中央統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件，並擴大賦稅減免範圍及修正權利價值鑑價規定。

容積獎勵明確化規範

另外，被大法官認定違憲的都更事業概要同意門檻，修法後也由現行的10分之1大幅提高為2分之1；而事業計畫及增訂權利變換計畫同意門檻，則依劃定原因的急迫性及必要性，最高到5分之4。外界關切的爭議，可以說都做了處理。

(中國時報)