廢核四全民埋單 每度電漲0.5元

2018年03月27日 01:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

廢核四提列減損2600億，加計再生能源躉購補貼、拉升天然氣發電量，經濟部估算，務實在9年內收拾廢核四爛帳，每度電價便需調升0.11元，加計2025年達成非核家園目標，電價將較目前大漲19％，每度電增加0.5元，突破3元大關。

立委陳超明、廖國棟、王惠美、曾銘宗等關切天然氣發電拉升取代核能與燃煤發電，加上廢核四後的資產減損提列費用，若不調漲電價，台電必倒，但反映在價格上，電價勢將大漲。

廖國棟並強調，台電委託簽證的會計師事務所安侯建業，便建議台電應早日將廢核四後的資產減損問題反映在財報上。

曾銘宗更指出，核四現在帳面價值為2832億元，依台電最新統計，未來認列資產減損額約2600億元，如依照國際會計準則一次提列減損，台電恐有破產之虞，若台電分次提列減損，則報表無法符合國際標準，未來恐怕無法到國外發債門檻。

台電主管指出，過去沒有一次性減損這麼大金額案例，目前擬採分次減損認列，只要報金管會同意便可辦理，對國外發債不一定會造成影響。

據了解，核四資產減損，經濟部目前分四案推估對電價的影響，分別是分9年、20年、25年至30年攤提，每度電將調漲0.11、0.0588元、0.047元、以及0.039元。經濟部長沈榮津表示，採9年分攤較務實，除依修《電業法》2017年起算，至2025年達成非核家園目標，即為9年外，另相較20至30年的攤提方式，也較不會有債留子孫的爭議。

另依台電統計，在核能發電銳減下，核後端基金將出現缺口，金額短缺1800億，為避免未來持續依現制，由核能發電每度提撥一定比例，恐造成未來每度電價提撥費用大增，為此，台電已提報經濟部，核後端基金將改採年金制，每年固定提撥200億元。

(中國時報)