中將以上設天花板 最多85％

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中國時報
／台北報導

副總統陳建仁昨天邀集綠委研商，確定採取服役滿20年、退休俸起支俸率55％、每增加一年年資提高2趴的「55加2」版，最高採計35年，亦即士官和少將以下都不受天花板影響，中將以上最高只能到85％。

綠委蔡適應說，重大討論事項雖然有共識，但年改會還需要精算，本周四恐來不及在行政院會通過，恐難與公教年改同步於7月1日實施。

陳建仁昨天第三次邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組立委，與國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正等人，針對軍人年改案最關鍵的退休俸起支俸率和「天花板」等議題進行研商。

總統府年改會執行長林萬億表示，與會立委傾向採取服役滿20年，退休俸起支俸率55％，每增加一年年資增加2趴，最高採計35年的「55加2」版本，讓中低階軍士官能夠優先被照顧，也回應外界要求「不可瘦中下階軍士官而肥將級」的呼籲。

綠委王定宇表示，根據現行規定，少校服役年資滿24年、中校26年、上校30年只要升不上去就要強制退役；因此最高採計35年的年資限制，只有中將以上才會適用到，少將以下軍官全都不會受到影響，至於士官長退休俸並非以年資計算，所以也不會受到35年的年資限制。

他以服役22年的少校為例，如果依照現行規定，服役20年的退休俸起支俸率為40％，每增加一年加2趴，退休俸所得替代率只能領到44％，新制卻能領到59％，「所以現役軍人都很希望草案能夠早點通過」，至於退役軍人只有退休俸超過樓地板38990元的人會受到影響。

王定宇強調，軍人年金若不改革，軍人退撫基金預估明年就會破產，改革後預估可以維持30年，讓基金可以持續運作，並可達到鼓勵現役軍人長留久用的改革目標。

蔡適應說，與會者對「55加2」俸率版本，認為比原先國防部端出「50+2.5」版本還優，對此有高度共識，國防部也認為對於推動募、軍人長久留用很有幫助；至於已經退伍的軍士官，若以新俸率實施，大約會比現在領得少20％，但仍比國防部端出的版本多，等於是取一個中間值。

不過昨天會議並沒有討論到優惠存款18％退回本金、俸給採計點與士官長服務年限等問題，蔡適應說，包含上述問題還未定案，且「55+2」的版本還需要年改會財務試算，軍改案應該很難在周四行政院院會通過，也認為退輔會還需多溝通，軍改案不一定要趕在7月1日上路。

(中國時報)

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