將校退俸打7、8折 比美軍領得少

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中國時報
／台北報導

軍人年改最新共識是採「55加2」方案，一位受訪的現役軍官說，不管最後定案的是何案，校級與將級軍官領的退俸，約是未改前的7、8成，絕不可能如政府宣傳所說「比美軍好，或是領的比以前更多。」

軍方年改方案已先後換好幾個版本，國防部網站的試算版本，起支俸還停留在退伍前最後36個月平均本俸2倍，是去年提的方案，根本趕不上最新變化。不過，一位現役官員說，不管怎麼變，校級與將官的退俸一定會變少，最新的起支俸率55％，每增一年年資增加2個百分點方案，比前一陣子說的50％，每增一年年資增加2.5個百分點，砍的還要多一點。

以一位現役上校的退俸言，如果做滿28年退役，年改前可以領約8萬左右，現在因延役2年，可以做到30年，日後領的退俸約少1萬多，這還是上校做滿30年的，沒做滿的，會再少些。將級官員受到影響比校級軍官更大，55％加2方案還又再多砍了些。

一位現役軍官說，軍中袍襗都知道，不管年改最後是什麼案，退俸一定少，不會多，所以也不太去做試算，總之，政府說比照美軍只是一種說詞，美軍現役軍人的待遇與福利都比國軍好，要怎麼比？怎麼可能比？

至於已退役的軍人，不管什麼方案，他們堅持的是不追溯既往。一位退役的國安局上校說，蔡政府口口聲聲說要效法美軍退伍制度，美軍退俸新制在今年1月1日開始實施，有看到該國退伍軍人埋鍋造飯，走上街頭嗎？美軍退俸自二戰後歷經4次改革，無論其實施細則如何複雜，但始終堅持8字原則「越改越好、不溯既往」，換言之，就是「善待現役、照顧退役」，這是執政者對待軍人的普世價值。

(中國時報)

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