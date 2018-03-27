搶救低薪 最低工資法年底送政院

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中國時報
╱台北報導

勞動部長許銘春上任滿月，昨（26）首度到立法院衛環委員會進行業務報告，遭不少立委質疑狀況外。許銘春表示她是為了宣示執法決心，宣布《最低工資法》草案年底前就會送進行政院。

先前已有立委批評許銘春答詢內容空泛，昨許銘春初登場衛環，特別提早進會場，也表示很努力研讀相關資料，做足充分準備，但面對立委追問，許銘春仍難以招架，輕聲細語地回答之餘，多半仍要找部屬「救援」，讓少數立委酸她狀況外，立委李彥秀更直言，「不要浪費我時間」。

由於日前許銘春率隊勞檢桃園機場工程，一共發現11項缺失，恐開出36萬元的罰單，遭立委施義芳批評36萬元是「天文數字」，質疑許銘春當日帶媒體進行勞檢是作秀。許銘春回應，自己帶頭勞檢是顯示對工地安全的重視，絕對不是在作秀，也呼籲所有雇主一定要注重勞工安全。

蔡政府上任近2年，許銘春已經是第3任部長，許多政策進度看來被《勞基法》2度修法所拖累，昨有立委再提起《最低工資法》，許銘春表示，一切按照時間進行，已召集相關會議進行討論，目前預計年底，草案就會送入行政院。

此外，有關近日華航實習空服員的計畫，立委陳宜民質疑，已有烘焙坊實習生被剝削案例在先，是不是應該說明，實習跟勞工的分野為何？「實習生不能替代正職人員」，許銘春強調，實習是以學習技能為主要目的，原來的空服員一個都不能少，教育部已經在研擬實習生工作的相關專法，給予保障。

(中國時報)

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