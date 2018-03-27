藍領正崩解 台灣步向香港化

台灣藍領大量流失，製造業面臨掏空，產業結構將剩下少量的高端白領人才與普遍的低薪服務業，徹底變成「香港化」。圖為香港跨海渡輪。（中新社）

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中國時報
／台北報導

國內最大外資合資車廠福特六和總裁朱忠園表示，台灣面臨史無前例的「藍領危機」，政府再不重視，製造業將被掏空，台灣將徹徹底底的「香港化」，當這個國家只剩很少的高階產業及廣大的低薪服務業，就會看到「年輕人每天都在罵政府」。

就業市場 服務業掛帥

川普2016年當選美國總統，很大因素就是抓住藍領階級選票，尤其過去幾年因貿易擴張與科技進步，美國經濟從製造業推往服務業，這讓川普上任後奉行「美國優先」立場，甚至透過減稅等措施，促成製造業回流美國。

朱忠園表示，台灣過去幾年把重心放在高科技IT產業，忽視傳統產業，造成的就是產業外移、基礎製造業不再，相較於美國積極要「找回藍領」，台灣若無意識到藍領崩解困境，很快就會走到像香港的沒有製造業，然後「年輕人每天都在罵政府」。

朱忠園說，政府對傳統產業缺乏政策，加上教育政策向升學傾斜，技職人才補不上，「不用說擴廠了，連維修廠要找個技工，你知道有多難！」久而久之就是人才、產業出走，將台灣推向製造業被掏空的惡性循環。

技職教育 學用落差大

朱忠園說，政府要去想，怎樣「把藍領維持下去」，最簡單作法就是強化產業競爭力，讓產業穩下來，藍領覺得有希望，也才會留下來，否則當企業絕望、不願意再投資，老舊設備又還能撐多久？最後還是被淘汰。

面對台灣藍領崩解危機，政治大學勞工研究所教授成之約分析，除了傳統產業「黑手」的負面刻板印象外，與台灣教育太重視升學主義有關，讓技職教育大學化，學校所學與實務中間有嚴重的「學用落差」。

舉例來說，他有學生就讀技職學校、畢業有意去製造業工作，但學校必修初等微積分，不僅與實務面沒有相關，太過重視理論也讓學生挫折感加深。

成之約指出，升學主義盛行，也讓傳統製造業被「汙名化」，加上日夜輪班、需大量體力等，讓年輕人裹足不前，寧可做晚上9、10點才下班、月領25K的餐飲服務業，也不願意到技術及薪水含量較高的製造業工作。

(中國時報)

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