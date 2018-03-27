朱忠園憂 政府缺清晰政策

2018年03月27日 01:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

外商用錢投票，對台投資持續縮減，福特六和汽車總裁朱忠園說，台灣不是沒市場、沒希望，缺的是「很清晰的政策」，以賴揆喊出2040年要禁售燃油汽車，但要怎麼達成，目前仍看不到實際政策，要車廠怎麼配合？

根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的報告，台灣在2016年吸引的外人直接投資(FDI)，占GDP比重僅14.2％，遠低於各國平均值的35％，去年度僑外投資額年減逾3成，約75.1億美元，僅陸資來台投資額有小幅度成長。

朱忠園說，台灣發展迄今，應該是個「已開發國家」，但我們在很多政策上卻是「開發中國家」的等級，就拿對老舊車輛來說，全球沒有一個已開發國家是沒有作為的，這些老舊車輛造成的安全問題、環保問題，該強制汰換就該強制汰換，而不是瞻前顧後。

站在外資的立場，朱忠園說，不管要投資什麼、引進什麼新車，「要看政策啊！」政府已經宣示2040年要禁售燃油汽車，不過卻還停留在願景的階段，結果就是大家知道要這麼做，但沒有進度。

朱忠園舉例，從燃油車輛轉型節能車，就供應鏈來說是大幅調整，油耗標準要訂出來；如果走到電動車，政府也要訂標準，否則單一車廠是不可能自己設充電樁的，沒有很清楚的政策前，任何投資都是險棋。

車輛公會理事長蔡文榮說，近年國產車面臨進口車強勢進逼，這對身為火車頭工業的汽車業，自是危機，但「兩邊市占率都翻轉了，好像沒看到對應的產業政策」，從人才培養、稅制調整、法令相關規範，都有空間。

(中國時報)