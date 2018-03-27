年輕人寧願失業 不願做3K

2018年03月27日 01:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

3K產業小辭典

台灣年輕人寧可失業，對可以月領50K、製造業的高薪工作，仍興趣缺缺，就是不想脫離舒適圈；人力銀行發言人楊宗斌表示，台灣求職市場長期處於「2高」狀態，即高缺工率、高青年失業率；根據主計總處2月份最新統計顯示，20至24歲的年輕族群失業率高達11.89%，是全體3.7%失業率的3倍之多。

主計總處官員坦言，我國青年失業率確實比其他國家略高，除了初入職場異動頻繁外，也與學用落差脫離不了關係。

根據人力銀行統計，全台缺工逾20萬人；楊宗斌表示，職缺會經常高掛在企業或人力銀行的求職專區多屬於3K產業，即辛苦、骯髒、危險的工作，像修理汽機車、水電工、空調等工作，入行月薪都有3萬元以上，待技術成熟、獨當一面，起薪至少5萬元起跳，即使薪資彈跳力高，礙於3K產業，年輕人仍興趣缺缺。

楊宗斌也點出，台灣升學主義掛帥，科技大學所學的技能與實務存有落差，這也造成藍領工作求職時媒合率差的原因。

由於即將進入畢業季，社會新鮮人陸續寄出履歷表，楊宗斌坦言，行政、助理、門市、餐飲、客服是社會新鮮人搜尋職缺前5名，由於工作競爭程度高，不僅求職市場求供比小於1，且月薪超過3萬元比例也不高；反觀藍領工作的求供比，通常都超過2，意謂前者工作是「人求事」，後者工作是「事求人」。

(中國時報)