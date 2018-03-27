歐商會看好 3領域人才搶手

2018年03月27日 01:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

歐洲商會與其顧問公司米高蒲昨公布2018年台灣薪酬標準指南報告。米高蒲總監Shaun Cronin指出，台灣正掀起一場人才爭奪戰，包括半導體、軟體與物聯網領域人才都很搶手，企業必須提供具競爭力薪資，並維持強而有力的品牌，專業人才通常會有多重工作機會，會評估潛在雇主的內部技術和未來發展，因此企業引進新技術至關重要，這樣才能吸引求職者。

依據這份報告顯示，半導體工程師1年平均薪資135萬元，研發部門經理就有315萬元，副董事長為650萬元。報告指出，專業人士若具備產品開發與整合、品質管理、資料科學等技能，轉職後，可望獲得15％至20％加薪幅度，由於就業環境職缺多但人才少，進而提升加薪行情。

此報告藉由獵人頭公司的提供，列舉工程及製造、金融、金融服務、人力資源、行銷、採購及供應鏈、零售及供應、銷售、科技等類別中，不同職位的最高、最低及平均年薪資。整體而言，金融業類別，集團財務長平均年薪達1千萬是最高的，其次仍是金融業地區財務長平均年薪達650萬。

其他類別平均年薪達500萬以上，包含在工程及製造類別中，營運副總裁平均年薪達575萬；在銷售類別中，專業總經理平均年薪達500萬。另外，科技業類別中，首席資訊長平均年薪也達550萬。

歐洲商會執行長何飛逸強調，政府放寬專業人士來台限制是好的一步，有利吸引外籍人士來台。

(中國時報)