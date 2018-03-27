拿開偏見 務實找回台灣的根

2018年03月27日 01:10 中國時報 黃琮淵

台灣面臨「藍領危機」，製造業根基持續掏空，追根究柢，不乏政府到民間的偏見。如果想到工廠，映入腦海的還是汗流浹背工人、髒兮兮的廠區，以及夾帶著大量污染，這刻板印象不僅與現實脫節，也很難務實制訂政策，更遑論要讓製造業在台「回春」了。

事實上，政府對製造業的瞭解與認識程度都不夠，「製造業」3個字，很直接連結到便宜的土地、廉價的勞工，加上政客操控民粹，所以認為台灣沒有這些條件發展製造業，乾脆除之而後快，於是乎工廠紛紛外移，這等於是把台灣就業機會一併帶走，僅留服務業。

但有趣的是，這幾年情勢翻轉，美國總統川普高舉「美國優先」大旗，想辦法讓製造業回流美國，中國國家主席習近平更是強調「發展實體經濟，一定要把製造業搞好！」兩大強權紛紛轉向，著眼的不外乎經濟發展離不開實體經濟，國家要強大得有製造業作基礎。

各國轉向重視製造業，無疑是看清製造業才是經濟發展的根基。一分製造業工作，能帶起周邊2~3倍以上工作機會，是服務業所不能及，在遇到景氣低迷時，製造業不會像服務業「兵敗如山倒」，能維持基本經濟動能。

就像台積電一樣，這個連續15年蟬連台灣最賺錢企業，去年稅後獲利高達3345.47億元，占整體製造業總獲利的2成以上。政府應該扶植更多像台積電一樣的製造業，不管是物聯網、或是電動車、航太等產業，做台灣經濟後盾。

殷鑑在前，德國就是最好的例子，2008年金融海嘯時，德國撐起歐洲經濟半邊天，當其他國家都因債務苦惱時，德國製造業扮演了穩定經濟的角色，這也讓德國近年積極倡導「工業4.0」，希望用新的技術，延續優勢，讓其製造業在國際上都能有更強的競爭力。

隨著「工業4.0」到來，現在的製造業早就擺脫惡劣環境，當台積電的廠房中，容不下一粒灰塵時，哪有惡劣的工作環境？甚至像是航太工廠內，冷氣開到得穿外套。過去避之唯恐不及的偏見，政府更該率先去除，務實地找回台灣的根，才是救亡圖存之道。

(中國時報)