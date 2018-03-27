綠疑盧金流 促監委徹查

民進黨立委施義芳（左）、蔡培慧（右二）、陳曼麗（右）陪同黨籍參政新人吳沛憶（右三）、蔡耀頡（左三）及劉厚承（左二）26日前往監察院，告發盧秀燕違反《政治獻金法》要求監院立即主動啟動調查。（陳怡誠攝）

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中國時報
／綜合報導

民進黨籍的台中市議員參選人劉厚承、蔡耀頡及台北市議員參選人吳沛億等3人，昨天在3位不分區立委施義芳、蔡培慧、陳曼麗陪同下前往監察院檢舉，要求監委主動徹查國民黨台中市長參選人、藍委盧秀燕是否違反《政治獻金法》依法追回沒入，以維護民主政治清廉選風。

盧秀燕的青年軍昨也在同一現場反擊，認為市府標案的公帑都入了「龍友友」們的口袋，並疾呼綠營參選議員「不要做秀」。

恐有違政治獻金法之嫌

被外界視為龍系子弟兵的劉厚丞指出，他們身為青年參政，都很小心使用每一筆支持者，但盧秀燕歷經4次選舉，從負債3000多萬元到1000多萬元盈餘，把錢左手給右手，不僅違背選民信賴，更有違反《政治獻金法》之嫌，痛批盧是「沒有誠信的政治人物」。

劉厚丞說，他們這些青年沒有政黨色彩，也沒有一定要支持林佳龍或支持誰，但就是要站出來質疑沒誠信的政治人物。

盼盧給誠信不要再迴避

吳沛億則批評，人民小額捐款給政治人物，是希望政治人物可以做負責任的民意代表，政治獻金不是拿來轉進自己親友的口袋；但盧秀燕已坦承做過這些事，要求監察院一定要徹查。

吳也說，到底有無違法，不是靠青年軍出來喊一喊就沒事，呼籲盧不要再迴避。

不過就在劉厚丞一行人將走進監察院遞交檢舉信函時，青年軍把監察院大門堵住，兩邊一度發生推擠無法進入。最後，3位參選議員順利進入，並在監院門口大喊「現金流向，立即徹查！」

市府已澄清勿轉移焦點

台中市政府新聞局長卓冠廷指出，公標案一定都要依法行政且禁得起檢驗，市府各單位獨立進行招標流程，均有法定流程及規範，並有政風、會計等單位監督，無圖利特定廠商的可能。

他說，盧秀燕青年軍所提的相關訊息，市府先前均已明確澄清，社會自有公評！盧她應對外界質疑說清楚、講明白，若無問題，應無須抹黑林市長來轉移焦點。

(中國時報)

朱忠園憂 政府缺清晰政策 盧批龍友友 要求講明白

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