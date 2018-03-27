盧批龍友友 要求講明白

國民黨台中市市長參選人盧秀燕青年軍，26日在監察院前召開記者會，青年軍代表蔣豐懋（左）說明「龍友友們」包攬市府標案，把市民辛苦血汗錢，流入龍友友的口袋！（陳怡誠攝）

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中國時報
／綜合報導

對於綠營指控，盧秀燕不甘示弱反咬台中市長林佳龍利用「左手轉右手」的方法將競選經費及台中市政府的預算，讓「龍友友」（親林佳龍人士）來得標；她強調歷次選舉皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年來的檢驗，反觀，林市長卻從未說清楚、講明白龍友友疑雲。

盧稱自己依法辦理申辦

盧秀燕表示，即使有些協助競選的公司負責人與她有所謂親屬關係，一切都是「親兄弟、明算帳」，依法辦理申報。且因為資源有限，每份獻金一定都是審慎運用，政治獻金的使用與申報，絕對禁得起考驗。

盧秀燕昨也派出青年軍到監察院前反駁綠委指控，並大聲疾呼「林佳龍踹共！」、「不要做秀！」等口號。盧辦活動部主任蔣豐懋表示，請林佳龍不要因千億投資騙局重創選情而烏龍亂爆料，且在場3位民進黨不分區立委均無發言，不願意為林佳龍背書，即是因為腦袋清楚的人都知道，盧秀燕依法誠實申報並無問題。

質疑龍標案圖利自己人

盧秀燕辦公室指控台中市府將市府資源及選舉資源流入林佳龍友人《望春風電台》台長陳彥斌的口袋，且在林當選後，台中市府也有很多標案都是由陳彥斌的新文化協會得標。

盧秀燕團隊也指控林佳龍的選舉資源有不少流入台中市新聞局長卓冠廷口袋，還是按月支付，「這不是圖利自己人，什麼才是圖利自己人？」

蔣也指控趨動整合董事長李彥旻曾是林佳龍競選時的幕僚，後來李在外開設民調公司，用民調公司送林佳龍進市府，然後再拿標案賺公帑，林佳龍應該針對這些質疑對外說明清楚。

要求市民監督市府團隊

盧秀燕強調，她一直很感謝所有支持者的鼎力相助，一切清清白白，依法申報。

而台中市府與「趨勢民調公司」與「驅動整合行銷公司」互動密切，這些「龍友友」可能涉及「政治獻金」與「市府標案屢屢得標」受質疑，因那都是人民納稅錢，呼籲市民一同監督林佳龍市府團隊。

(中國時報)

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