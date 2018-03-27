侯土城拔樁 林金結稱一視同仁

侯友宜（前排中）26日前往土城拜會市議員林金結（前排左三，著淺藍背心者），會後與里長們在震安宮前合影。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

拔樁？新北市前副市長侯友宜昨天上午前往土城，拜會公開表態力挺前縣長周錫瑋的市議員林金結。侯對此表示，林金結是在地的好議員，他單純就土城地方發展與林交換意見；林金結則說，他是以「土城區黨部主任委員」身分為侯舉辦問政說明會，「29日也要為周錫瑋舉辦同樣規格的說明會」。

土城地區議員林金結於市長選戰開跑前，率先在北二高旁掛起看板為周錫瑋加油，外界視為挺周民代，侯友宜昨在土城辦說明會並拜會林金結，外界解讀侯此舉拔樁意味濃厚。

侯友宜在說明會中細數推動土城醫院、萬大中和樹林線、三鶯線等重大建設政績，也盛讚林金結娶到好夫人說：「2/3選票是夫人的，1/3才是林金結本人的。」引起現場如雷掌聲，不僅炒熱氣氛，也拉近與林金結的關係。

侯友宜說，林金結是在地的好議員，昨天之行只是單純就土城地方發展交換意見，與拔樁無關；另侯針對辯論會表示，這段時間都在拜會議員，行程早已經安排好，表達政見可以有很多方式，如果政見說明會或辯論會變成「抹黑會」，對政見發表不會有多大助益。

林金結昨穿著「土城區黨部主任委員」背心與侯會面，他表示是以國民黨員身分，招待參選人到地方與鄉親座談，「黨部對於任何參選人都一視同仁」，只要有申請都會舉辦，「26日為侯友宜舉辦，29號也會以相同規格為周錫瑋舉辦」，至於另名候選人金介壽迄未申請。

對於外界視他為挺周派，林金結則說：「我是立委盧嘉辰的人馬！」避談是否仍挺周。

(中國時報)

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