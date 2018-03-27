張顯耀看中美貿易戰 台灣受害嚴重

2018年03月27日 01:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中美貿易戰開打，前陸委會副主委張顯耀昨天表示，這可看出WTO已名存實亡，台灣對大陸和美國出口超過5成，「絕對受害嚴重」，他建議蔡總統出面聲明在執政期間不可能推動台獨，也不會有兩國論，以開啟兩岸對話。

新北市長朱立倫在上海與新任國台辦主任劉結一會晤，對此，張顯耀指出，雖然僅是禮貌性會面，但這是劉結一就職後首次接見台灣重要的政治人物，可以看出北京仍重視朱立倫未來在台灣的角色，同時，劉結一並非外傳「絕對的鷹派」或是以外交封鎖台灣，由目前態勢看來，劉結一尚未準備與民進黨政府或新任陸委會主委陳明通開啟對話，除非蔡英文做出明確表態！

爭取國民黨台北市長提名的張顯耀昨天接受《POP撞新聞》專訪指出，中美貿易大戰不僅引起盟友緊張，也可看出WTO已名存實亡、沒有約束力。

他說，美國發現大陸崛起是因為仿效太多美國的科技，並且藉著併購美國公司再公開收購美國科技，由於科技是美國國力根基，如果在競爭過程中落後，未來對美國的競爭態勢將極為不利，因此預計雙方下一步在智慧財產權上會有更明顯對抗。

至於中美貿易大戰對台灣的影響，張顯耀提出經濟部數據解釋，台灣出口40％是以大陸香港為主，13％是美國，加起來已經超過5成，再加上台灣也不少二次代工，面對中美大戰「台灣絕對受害嚴重！」

對於美國國會近期通過的《台灣旅行法》，張顯耀直指實質意義不大，他也提出警告，台美關係維繫台灣的安全，兩岸關係則聯繫著台灣經濟發展，「做出單邊選擇對台灣最不利，但現在台灣想做雙邊選擇的空間也越來越小了！」

(中國時報)