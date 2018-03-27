張顯耀看中美貿易戰 台灣受害嚴重

前陸委會副主委張顯耀。本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

中美貿易戰開打，前陸委會副主委張顯耀昨天表示，這可看出WTO已名存實亡，台灣對大陸和美國出口超過5成，「絕對受害嚴重」，他建議蔡總統出面聲明在執政期間不可能推動台獨，也不會有兩國論，以開啟兩岸對話。

新北市長朱立倫在上海與新任國台辦主任劉結一會晤，對此，張顯耀指出，雖然僅是禮貌性會面，但這是劉結一就職後首次接見台灣重要的政治人物，可以看出北京仍重視朱立倫未來在台灣的角色，同時，劉結一並非外傳「絕對的鷹派」或是以外交封鎖台灣，由目前態勢看來，劉結一尚未準備與民進黨政府或新任陸委會主委陳明通開啟對話，除非蔡英文做出明確表態！

爭取國民黨台北市長提名的張顯耀昨天接受《POP撞新聞》專訪指出，中美貿易大戰不僅引起盟友緊張，也可看出WTO已名存實亡、沒有約束力。

他說，美國發現大陸崛起是因為仿效太多美國的科技，並且藉著併購美國公司再公開收購美國科技，由於科技是美國國力根基，如果在競爭過程中落後，未來對美國的競爭態勢將極為不利，因此預計雙方下一步在智慧財產權上會有更明顯對抗。

至於中美貿易大戰對台灣的影響，張顯耀提出經濟部數據解釋，台灣出口40％是以大陸香港為主，13％是美國，加起來已經超過5成，再加上台灣也不少二次代工，面對中美大戰「台灣絕對受害嚴重！」

對於美國國會近期通過的《台灣旅行法》，張顯耀直指實質意義不大，他也提出警告，台美關係維繫台灣的安全，兩岸關係則聯繫著台灣經濟發展，「做出單邊選擇對台灣最不利，但現在台灣想做雙邊選擇的空間也越來越小了！」

(中國時報)

松機遷移使用 姚文智邀錕P辯論 國民黨雲林黨部缺錢 領表、登記…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。