保住蒜價 外銷2000公噸救市

2018年03月27日 04:10 中國時報 周毓翔 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

蒜價崩盤讓農民苦不堪言，國民黨立院黨團昨舉行記者會，直指近期蒜價崩盤主因是進口調節失靈，民進黨執政兩年來蒜頭進口量暴增，關稅調節失衡導致國內蒜價崩盤；農委會副主委陳吉仲表示，價格並未崩盤，今將啟動蒜頭政策出口，祭出史上最高外銷量2000公噸，盼使產地蒜價保住每台斤15元，高於生產成本。

立委張麗善痛批政府無能，該負最大責任。她說，民國100年至104年間的蒜頭進口量約在3000至5000公噸左右，不過民國105年開始暴增到1萬1622公噸，民國106年更高達2萬8121公噸，去年進口這麼多蒜頭，結果被蒜商發現今年還有1萬1622公噸的蒜頭在冷凍庫，讓蒜商不願進場買蒜頭，讓蒜農血本無歸。

近2年進口爆量

陳吉仲則表示，去年蒜頭產量為3萬6000公噸，前年為3萬4000公噸，往年都有4萬到5萬噸，量少導致價高，產地價分別為每公斤104元、124元，才吸引業者自國外進口，去年進口量達2萬8000公噸，前年為1萬8000公噸；有立委聲稱還有1萬多公噸尚未賣到市場，其實是錯誤資訊，去年進口的蒜頭早已消化完畢。

國民黨轟政府無能

國民黨團書記長李彥秀表示，去年雲林二期作花生來說，明明歉收，價格應會比較好，但價格還是慘跌2成，原因就是大量進口花生，慘遭進口花生打壓；今年蒜頭也面臨同樣狀況，政府的農業保護政策到底出了什麼問題？國民黨立委江啟臣痛批，農委會根本沒發揮角色功能，不管預警或傷害處理都沒有。

農糧署作物生產組長方怡丹表示，此次蒜頭外銷量至少2000公噸，預計會賣到印尼、泰國、澳洲等地，蒜頭在2014年也曾經外銷，當時出口量為1800公噸，若今年外銷2000公噸可以順利達成，將是有史以來最大的外銷量。

(中國時報)