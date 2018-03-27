「心血被販仔吃去」農民含淚收割

2018年03月27日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

正值春蒜採收期，產地蒜頭收購價格卻崩跌，上周甚至有盤商把價格壓到只剩13元，幾乎殺到見骨，目前價格回到每台斤約15元，農民苦不堪言，含淚收割，流血出售。雲林縣府祭出多項救蒜價措施後，蒜商趨向保守，這兩天完全不進場，讓農民覺得很詭異。

雲林縣蒜頭產量占全國約9成，近日沿海各鄉鎮處處可見農婦忙著拔蒜、剪蒜的身影，蒜田主卻不見豐收的喜悅，反而愁眉苦臉，因為產地價實在低得可憐。

「沒辦法，作物等不了，成熟了就是得收，否則任憑爛在田間就是暴殄天物」，四湖鄉蒜農吳仲傑指出，他種植2甲多蒜頭已開始採收，「很不甘心辛苦付出的心血就這樣被販仔吃去」，只好拜託友人出借倉庫暫時堆放。

吳仲傑表示，雲林縣府本月23日提出補助3成經費購買小型烘乾機，每公斤補助2元委託烘乾、要農委會啟動外銷等救蒜價措施後，蒜商就毫無動靜，完全沒再進場收購，「市場氣氛很詭異，不知蒜商又要出什麼怪招？」

元長鄉蒜農張天富也覺得奇怪，契作蒜商雖然毀約不保價收購，但原本仍會進場砍殺價格收購，救蒜機制啟動後竟完全不進場交易，猜測可能想持續聯合壟斷，抱持「看誰凍卡久」的態度，畢竟蒜商沒有囤積腐壞的壓力。

雲林縣府農業處長林慧如再度疾呼蒜農，不要急著拋售溼蒜，因為目前國內大蒜種植面積及產量，尚未超過內需的基本食用量，如果太心急，便讓蒜商有機可乘壓低價格，先烘乾以延長保存期限，該處也正積極清查縣內可供儲藏蒜頭的倉儲空間，協助農民堆放保存。

(中國時報)