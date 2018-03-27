台灣企銀三峽數位分行 開幕

2018年03月27日 04:10 中國時報 郭隆富／台北報導

台灣企銀繼智慧分行概念店「復興分行」成立，昨日首家數位分行示範點「三峽分行」開幕，為三鶯地區客戶提供全方位金融服務。

該分行新址位於三峽北大特區，位處大學路及三樹路交叉口，屬三峽樹林往來主要幹道，除可就近服務北大特區及三峽鶯歌工業區客戶外，未來更可配合樹林柑園地區中小企業產業發展，提供融資及財富管理服務，提供在地就業機會、提升產業發展。

台北大學李承嘉校長、台灣商業聯合總會張平沼理事長皆親自出席開業典禮，台灣企銀董事長黃博怡表示，基於積極扶植在地中小企業之經營理念，三峽分行為台灣企銀三鶯地區首家分行，提供多元完善的金融服務，可為當地產業發展注入活力，開業更結合三鶯地區特色產業，與國內知名台華窯合作推出精選瓷器作品展。

此外，為協助學子及早適應職場環境，促進青年就業縮短學用落差，藉由產學合作發展新金融科技，當日並與台北大學共同簽訂「產學合作備忘錄」，以整合產業及學術研究資源，共創雙贏效益。

三峽數位分行除了原有的SmartTable、線上預約功能等數位金融服務外，還結合了多媒體設備以及平板電腦呈現更多元化的服務內容，另外更開創全台首例，結合擴增實境（Augmented Reality，AR），銀行吉祥物「財神寶寶」將作為數位分行導覽人員，讓客戶輕鬆了解銀行目前提供的服務，也讓台灣企銀乘著數位潮流，成為雲端上的銀行，在Fintech浪潮中往前邁進一步。

為呈現企業精神，此次三峽分行空間配置更導入了全新的企業識別精神，以代表台灣企銀的橘色為主軸，加入綠色、藍色、紫色及黃色等，橘色代表溫暖用心；綠色代表綠能環保，藍色代表科技，紫氣代表吉祥，黃色則代表土地與財富，展現對台灣這塊土地需要的重視，成為一個有溫度的銀行。

這五色齊發向前驅動的力量，象徵台灣企銀隨著時代潮流前進，展現青春與活力邁入第二個百年。行舍地址為新北市三峽區大學路31號。

(中國時報)