和泰千元車險 投保不糾結

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中國時報
郭隆富／台北報導

和泰產險建議民眾，即使是舊車也不宜只有投保強制汽車責任保險。如果舊車的殘值相對不高，而車主又沒有太多的保費預算，其實可以考慮加保「第三人無保險汽車碰撞車體損失保險」。

和泰產險有推出「第三人無保險汽車碰撞車體損失保險」，車主可依照需求設定愛車保額，以保額10萬元為例，年繳保費僅須1千多元。只要被保險車輛與其他車輛碰撞所發生的交通事故，能夠確認對造車輛且確認對造車輛有肇事責任，並符合理賠成立條件，和泰產險就會啟動理賠機制，賠付被保險車輛車體的損失及後續理賠相關事宜。

和泰產險舉例說明，6年的愛車投保「和泰產險第三人無保險汽車碰撞車體損失保險」，保額10萬元，萬一發生碰撞事故，經查雙方互有肇責，保車7成、對造3成，愛車經勘估確認修復金額為9萬，而對造車並沒有投保第三人責任保險，和泰產險就會先賠付給保戶9萬, 再向對造追回3成修理費用，在保險金額額度內，保戶愛車的修理費用皆可獲全額理賠。

和泰產險強調，部分車齡較大的自小客車車主可能未投保車體險，建議以「第三人無保險汽車碰撞車體損失保險」來加強保障，以解決被保險人因對造車輛無投保汽車第三人財損責任保險而無法理賠之情況。

此外，國人求償意識抬頭，第三人責任保險也是必備的保障，若因事故造成車外的所有人、財物的損害，而歸咎於被保險人的責任將可獲得補償，建議車主可視個人需要及預算組合選擇，以彌補強制汽車責任保險的不足。

(中國時報)

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