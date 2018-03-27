登陸念頂尖大學 手腳要快

2018陸校對台招生時程表（陸續添加中）

友善列印
中國時報
／台北報導

本報服務讀者，持續關注陸校對台招生時程！今年3月包括北京清華大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學等重量級大陸大學已經公布對台招生簡章，其中近日公布的南京大學月底截止收件；另外北京大學、浙江大學、武漢大學尚未公布今年度對台招生簡章。

留意各校招生簡章

今年是大陸大學對台免試招生首次降至學測均標錄取，雖然如此，各陸校仍可自行選擇對台招生標準。像北京清華大學、復旦大學、上海交通大學等幾所頂尖陸校都仍維持頂標門檻，其中上海交大醫科更直接在招生簡章中聲明要學測總級分72級分才能報名。北京清華大學、復旦大學、上海交通大學皆已結束報名。

也很受到台灣學生青睞的南京大學，今年報名時間是3月17日到3月31日，門檻是學測頂標，4月15日前通知面試，預定4月下旬舉辦面試。目前已經有將近20所大陸大學公布對台招生簡章，申請時間從3月到5月底不等，面試時間則是4到5月；西南財經大學並未要求面試。預計3月到4月陸校將密集釋出對台招生簡章。

均標台生有望入學

中央財經大學是大陸211工程大學，其應用經濟學也納入「一流學科」；去年該校對台招生還要求前標，今年降至均標；招生簡章上並表示，綜合成績相同時依據以下情況優先錄取：專業志願順序、數學、英文、國文實得級分。並依學測總分從高到低排面試資格，面試人數不超過招生名額的1.2倍。 由於今年是大陸第1年均標招台生，各校辦法可能還沒擬定，預料中央財經大學的作法可能成為不少陸校招台生的參考。

去年被納入「一流大學B類」的河南鄭州大學；擁有「211」和「一流學科」光環、大陸四大老牌政法大學之首的中國政法大學；以及和台灣一水之隔的福建福州大學，此次也都以均標對台招生。

維持前標對台招生的985工程大學，已經貼出招生簡章的有：廈門大學、天津大學、華南理工大學、中南大學；前標對台招生的211工程大學有西南財經大學和陝西長安大學，2校都有「一流學科」。

(中國時報)

遠傳翻轉教育 讓愛深入偏鄉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。