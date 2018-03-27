登陸念頂尖大學 手腳要快

2018年03月27日 01:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

本報服務讀者，持續關注陸校對台招生時程！今年3月包括北京清華大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學等重量級大陸大學已經公布對台招生簡章，其中近日公布的南京大學月底截止收件；另外北京大學、浙江大學、武漢大學尚未公布今年度對台招生簡章。

留意各校招生簡章

今年是大陸大學對台免試招生首次降至學測均標錄取，雖然如此，各陸校仍可自行選擇對台招生標準。像北京清華大學、復旦大學、上海交通大學等幾所頂尖陸校都仍維持頂標門檻，其中上海交大醫科更直接在招生簡章中聲明要學測總級分72級分才能報名。北京清華大學、復旦大學、上海交通大學皆已結束報名。

也很受到台灣學生青睞的南京大學，今年報名時間是3月17日到3月31日，門檻是學測頂標，4月15日前通知面試，預定4月下旬舉辦面試。目前已經有將近20所大陸大學公布對台招生簡章，申請時間從3月到5月底不等，面試時間則是4到5月；西南財經大學並未要求面試。預計3月到4月陸校將密集釋出對台招生簡章。

均標台生有望入學

中央財經大學是大陸211工程大學，其應用經濟學也納入「一流學科」；去年該校對台招生還要求前標，今年降至均標；招生簡章上並表示，綜合成績相同時依據以下情況優先錄取：專業志願順序、數學、英文、國文實得級分。並依學測總分從高到低排面試資格，面試人數不超過招生名額的1.2倍。 由於今年是大陸第1年均標招台生，各校辦法可能還沒擬定，預料中央財經大學的作法可能成為不少陸校招台生的參考。

去年被納入「一流大學B類」的河南鄭州大學；擁有「211」和「一流學科」光環、大陸四大老牌政法大學之首的中國政法大學；以及和台灣一水之隔的福建福州大學，此次也都以均標對台招生。

維持前標對台招生的985工程大學，已經貼出招生簡章的有：廈門大學、天津大學、華南理工大學、中南大學；前標對台招生的211工程大學有西南財經大學和陝西長安大學，2校都有「一流學科」。

(中國時報)