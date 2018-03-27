遠傳翻轉教育 讓愛深入偏鄉

2018年03月27日 01:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

遠傳電信與新北市政府合作，至新北市數位發展機會較少的區域，由遠傳招募企業志工投入時間陪伴與輔導孩子使用「PaGamO」線上遊戲平台，更引進社會企業「玩轉學校」，為遠傳客製化情境式角色扮演遊戲《寶衛地球高峰會》，透過「遊戲式學習」翻轉教育。

遠傳電信長期致力CSR（企業社會責任），並與國際永續發展目標連結，繼去年攜手全球首創多人在線遊戲學習平台PaGamO，於中南部9所偏鄉小學推動《翻轉教育‧讓愛遠傳》計畫，今年更將專案擴大北移。

遠傳電信總經理李彬表示，實踐CSR是企業奠定永續發展的基石，也是企業責無旁貸的使命，偏鄉數位落差與環境教育議題是遠傳CSR的兩大主軸，希望能結合ICT創新的核心能力，在這兩大主軸上不斷創新、長期耕耘。

根據國發會「105年個人家戶數位機會調查報告」顯示，偏鄉區域的孩童「玩線上遊戲」比例全台最高，但透過「網路互動討論課業」的比例卻是最低，可看出偏鄉孩童其實不乏硬體設備，大多因經濟或隔代教養等問題，欠缺家長的陪伴，因而缺乏學習的動機。

新北市教育局副局長蔣偉民表示，新北市300多所學校，其中偏鄉學校就超過三分之一，很高興能與遠傳電信合作，希望有更多企業與新北共同合作，為教育一起打拚。

PaGamO是台大電機系教授葉丙成帶領團隊開發的學習平台，此專案自去年至今共投入65名志工人力，輔導北中南19所偏鄉小學，595名學生受惠，提升近5成參加學生的學習意願、強化2成學生的思考與表達能力。

遠傳亦攜手社會企業「玩轉學校」，於全台北中南辦理15場《寶衛地球高峰會》，由最普及的議題式遊戲《末日危機高峰會》改編，融合遠傳電信關注的減塑、減碳、空汙等環保議題，讓學員們通過角色扮演，以溝通、談判的方式共同思考如何解決問題。

(中國時報)