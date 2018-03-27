普台國小奇幻秀 小王子玩科學

南投縣普台國小科學奇幻秀中，學生扮演《小王子》主配角，將多項科學實驗融入戲劇中。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

科學可以多好玩？為了讓學童了解生活中的科學，普台國小24日舉辦科學嘉年華會，從物理到化學、光學到流體力學全都做中學；壓軸科學奇幻秀則由師生共同策畫，經典名著《小王子》以科學特效串場，與會的家長、師生紛紛讚嘆：「原來我的孩子可以這麼棒！」。

普台國小是科展常勝軍，已連續6年獲南投縣科展競賽國小團體組第1名，連年代表縣內參加全台比賽，但輝煌成績背後，來自下苦功的師長們，為讓各年級展現學習成果，師生共同探索與執行，舉辦首屆科學嘉年華，每個年級都有各自的學習主題。

即使是1年級小朋友也有科學關卡要通過，師生們合作以智高積木結合電路，設計保麗龍球關卡，小朋友一層層往上吹，體驗「伯努力定律」。

關主老師吳惠如表示，要完成這機關仰賴各科老師跨領域支援，孩子玩得開心又有所得，老師們也都很有成就感。

4年級老師們則粉墨登場，扮演牛頓、設計「光影劇」，傳述牛頓在科學上的偉大貢獻；而3年級在餐廳裡探討廚房裡的化學，從冰淇淋了解物質的三態變化；5、6年級則分別手作螺旋槳飛機及磁浮列車，了解飛行器歷史及電磁學在工程上的應用。

更讓人驚奇的是，小朋友擔綱「科學奇幻秀」的主配角，改編聖修伯里（Antoine de Saint-Exupery）知名兒童文學著作《小王子》，串場橋段是各種趣味的科學實驗，例如用小王子包覆的氣泡探討表面張力；舞台上飄落的種子雨來自桃花心木，它在結果時樹葉會掉光，原因是「植物也有母性」，光禿的枝幹，更有利於下一代飛得更高更遠。

4年級學生吳峻城、郭庭安從公立小學轉學過來，他們表示普台安排多樣的科學性社團及科展，分組做實驗，每位同學都有機會操作器材設備，「比起只讀課本，在這裡上課太有趣了！」

(中國時報)

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