連3年摘金 師生一起玩中學 科展表現亮眼

南投縣普台國小科學嘉年華會中，6年級學生在師長指導下，了解磁浮列車原理。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

普台國小連續獲得南投縣科展競賽團體組第1名，校方認為關鍵是老師們認真投入，即使身為「傳道、授業、解惑者」，老師們仍積極自我充實，將知識學習轉化為實驗、遊戲、戲劇，提升孩子學習動機。

普台教育體系這幾年來不僅升學領域卓越，畢業學生後來紛紛錄取台、清、交，北美芝加哥大學等名校，甚至去年在日本「第30屆日本東京創新天才發明展」，學生以可讓保溫瓶加熱的「無緣磁動發熱裝置」、「安全警示反光鏡」、「具有收納功能之美工刀折刃器」、「多色彩鋼筆墨管」勇奪2金2銀，連續3年摘金為台灣爭光。

校方分析學生表現優異，來自扎實的科學基礎教育，普台國小3年級老師謝明潭畢業於屏東師範大學，在普台任教12年，還考取高師大科學工業教育研究所。他指出，學校給老師充足資源，也鼓勵老師們進修、跨領域支援，讓教案成了有趣的實驗遊戲。

普台國小5年級老師張曉真任教過多所公立小學，她點出公立小學從校長到老師業務繁雜，花很多時間做「行政」，在普台則希望老師們專注在「全人教育」，同樣是科展，在普台是老師們樂於代表出賽，而非抽籤決定，學生優異表現，來自於師生們都有旺盛的自我學習成長動力。

普台國小4月14日下午2時將於台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦教育成果發表會，歡迎大家前往聆聽。

(中國時報)

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