美驅逐60名俄羅斯外交官

美國為力挺英國對前俄諜在英被下毒的立場，26日與16個友邦一起驅逐俄羅斯外交官，圖為華府俄羅斯駐美大使館。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

前俄羅斯雙面間諜史柯里帕在英國遭神經毒劑毒殺，各方幾乎認定幕後黑手就是俄羅斯當局。繼英、俄兩國為此事互逐外交官、歐盟召回駐俄大使，美國總統川普26日也正式下令驅逐60名俄羅斯外交官，並關閉位於西雅圖的領事館。除美國外，加拿大、烏克蘭和14個歐盟國家亦加入驅逐俄外交官行列。

關閉西雅圖俄領事館

川普下令驅逐的俄羅斯外交人員中，有48人在首都華盛頓的大使館工作，另外12人則為俄駐聯合國人員，這些人員與家屬必須在7日內離開美國。

白宮發言人桑德斯女士表示:「美國採取這樣的行動是為配合北約（NATO）盟友與全球的夥伴，以因應俄羅斯在英國境內使用軍用級化學武器。這是俄羅斯在全球各地持續進行擾亂活動中最新的一起事件」。

美國政府先前曾指這批被驅逐的外交人員其實是俄國情報人員，以外交身份作掩飾，在美進行情報活動。據《彭博》25日引述2名消息來源報導，幕僚建議川普驅逐俄國大使，但川普要先確定他的歐洲盟友也會採取類似行動對付俄羅斯，才願意跟進。

除了美國，德國、義大利、丹麥、荷蘭、波蘭、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等歐盟國家，以及烏克蘭、加拿大，皆於同一天宣布驅逐俄羅斯外交官。德國外交部長馬斯表示：「我們並非輕易做出這個決定。」德外交部稱，驅除俄外交人員，是因為史柯里帕中毒事件後，俄羅斯並未協助澄清此事。

俄羅斯衛星通訊社引述俄外交部消息人士的話稱，俄方將會在近期內採取回應措施。

王毅將與俄外長會談

正當歐美國家為了力挺英國，對俄羅斯採取不友善行動之際，大陸決定反其道而行。大陸外交部長王毅在兩會期間剛晉升為國務委員，大陸外交部26日也宣布，王毅將於本月27日至28日，以國家主席習近平特使的身分前往俄羅斯進行工作訪問，期間王毅將見俄羅斯總統普丁，並與俄外長拉夫羅夫舉行會談，以就年內雙邊高層交往安排以及推進兩國重點領域合作等議題深入交換意見。

(中國時報)

朱劉會 雙方堅持九二共識 俄大火至少64死 逾半幼童

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。