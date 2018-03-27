美驅逐60名俄羅斯外交官

2018年03月27日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

前俄羅斯雙面間諜史柯里帕在英國遭神經毒劑毒殺，各方幾乎認定幕後黑手就是俄羅斯當局。繼英、俄兩國為此事互逐外交官、歐盟召回駐俄大使，美國總統川普26日也正式下令驅逐60名俄羅斯外交官，並關閉位於西雅圖的領事館。除美國外，加拿大、烏克蘭和14個歐盟國家亦加入驅逐俄外交官行列。

關閉西雅圖俄領事館

川普下令驅逐的俄羅斯外交人員中，有48人在首都華盛頓的大使館工作，另外12人則為俄駐聯合國人員，這些人員與家屬必須在7日內離開美國。

白宮發言人桑德斯女士表示:「美國採取這樣的行動是為配合北約（NATO）盟友與全球的夥伴，以因應俄羅斯在英國境內使用軍用級化學武器。這是俄羅斯在全球各地持續進行擾亂活動中最新的一起事件」。

美國政府先前曾指這批被驅逐的外交人員其實是俄國情報人員，以外交身份作掩飾，在美進行情報活動。據《彭博》25日引述2名消息來源報導，幕僚建議川普驅逐俄國大使，但川普要先確定他的歐洲盟友也會採取類似行動對付俄羅斯，才願意跟進。

除了美國，德國、義大利、丹麥、荷蘭、波蘭、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等歐盟國家，以及烏克蘭、加拿大，皆於同一天宣布驅逐俄羅斯外交官。德國外交部長馬斯表示：「我們並非輕易做出這個決定。」德外交部稱，驅除俄外交人員，是因為史柯里帕中毒事件後，俄羅斯並未協助澄清此事。

俄羅斯衛星通訊社引述俄外交部消息人士的話稱，俄方將會在近期內採取回應措施。

王毅將與俄外長會談

正當歐美國家為了力挺英國，對俄羅斯採取不友善行動之際，大陸決定反其道而行。大陸外交部長王毅在兩會期間剛晉升為國務委員，大陸外交部26日也宣布，王毅將於本月27日至28日，以國家主席習近平特使的身分前往俄羅斯進行工作訪問，期間王毅將見俄羅斯總統普丁，並與俄外長拉夫羅夫舉行會談，以就年內雙邊高層交往安排以及推進兩國重點領域合作等議題深入交換意見。

(中國時報)