俄大火至少64死 逾半幼童

一名男童自發生火災的商場樓上跳下逃生。（摘自英國每日郵報網站）

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中國時報
／綜合報導
俄羅斯發布「冬櫻商場」空拍照片，消防人員在現場灌救。（法新社）

俄羅斯西伯利亞南部城市克麥羅沃（Kemerovo）一棟4層樓商場25日下午發生大火，至少造成64死、45傷、兒童罹難人數恐多達41人，另有16人失蹤，預料生還機會渺茫。這也是俄國自蘇聯瓦解以來，死傷最慘重的火災之一，據報事發時商場的火警警報器完全沒有響，也沒有緊急廣播，大批遊客在商場內慌不擇路逃生，有人受不了濃煙與熱火，直接跳樓。

這起災難始於當地時間下午4、5點左右，據初步調查，起火點在克麥羅沃「冬櫻商場」的頂樓，該樓層主要有電影院和兒童遊樂設施。由於正值春假，很多家長帶同孩子到商場遊玩。當地媒體報道，有小學老師帶學生到商場的戲院看卡通片，把學生留在戲院；也有家長把孩子留在戲院，自己去購物。火災發生後，大批家長焦急打聽孩子下落，現場一片混亂。

商場內有許多易燃的塑料裝潢，導致火勢迅速延燒，加上這棟2013年由糕點工廠改建而成的商場，樓層平面配置與動線複雜，導致救援困難。火勢延燒了6個多小時才得到控制，並造成商場結構嚴重受損，部分屋頂及地板塌陷，消防人員不敢貿然進入火場搜救與善後。

起火原因眾說紛紜。有人稱在頂樓的兒童遊樂場，一名兒童誤用打火機不慎點燃彈簧床引起火災。但也有人稱是商家違規安裝電力網，導致電路不堪負荷短路而起火。

已知包括商場負責人在內的4人已被拘提接受訊問。俄羅斯總統普丁也立刻向罹難者家屬致哀，並下令提供所有必要的協助。這起傷亡傷重的火災，多少讓18日才高票贏得4連任的普丁臉上無光。

目擊者表示，事發時完全沒聽到商場的火警警報器響，當人們驚覺發生火災時，爭相奔往商場出口，現場一團亂。一名幸運逃出的女子事後在社群網張貼逃生時的短片，說自己幾乎被慌不擇路的人群撞倒。還有一段短片顯示，一群人擠在樓梯口，試圖撞開一道上鎖的門，而他們身邊則冒著濃煙，不遠處則可見熊熊火勢。有人則受不了高熱，直接破窗跳樓求生，引得路人驚聲尖叫。

冬櫻購物中心除了有兒童遊戲區、保齡球館、三溫暖設施及電影院，還有一座小型動物園，約200隻動物恐怕已全數喪命。

這是俄羅斯近年來死傷最慘重的火災之一。2013年9月，西北部古城諾夫哥羅德（Novgorod）一家精神病院被大火吞噬，致37人死。2009年皮爾姆（Perm）夜總會火災，造成153人遇難。2007年克拉斯諾達爾（Krasnodar）一養老院火災，63死。

(中國時報)

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