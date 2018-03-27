與父母走散 孩童逃不出火窟

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯克麥羅沃市商場大火，目擊者宣稱，一些人沒聽到警報器響起，或是不以為意，火勢迅速蔓延，許多孩童與父母走散。和父母一起逛商場的少女米蓮娜告訴俄羅斯電視台：「警報器沒響，民眾尖叫，驚慌奔逃。」

另一名目擊者柯雷波娃說：「警報響了兩次，起初我們不相信真的失火了，覺得可能只是廁所的垃圾著火…不到兩、三分鐘，就煙霧瀰漫。」

柯雷波娃說：「民眾開始奔逃，真的很可怕。有許多孩子，身邊沒有父母的孩子。」不少孩童到兒童遊樂區，包括跳跳床中心，然後與大人失散。

其他的目擊者說：「我們試圖把人帶出來，但頂樓傳出刺鼻的塑膠味和嗆人的濃煙，當時根本無法上去。」

26日天亮後，消防人員進入仍在冒煙的火場，開始清理堆積物品。當地緊急情況總局稱，儘管救援工作持續，但現場濃煙和高溫嚴重阻礙了救援。

火災現場有600多人投入救援工作。俄羅斯總理梅德維捷夫已指示鄰近的托木斯克州、新西伯利亞州的救援隊緊急趕赴現場增援。克麥羅沃市各家醫院呼籲當地民眾為火災傷者捐血。

克麥羅沃市所在的克麥羅沃州州長圖列耶夫已宣布，該州自27日起到29日，為罹難者哀悼3天，所有公家機構降半旗，所有文化娛樂活動也取消。

這起重大火災也成為全球各地媒體報導的要聞，各國領袖紛紛致電俄羅斯慰問，大陸國家主席習近平26日向俄羅斯總統普丁致慰問電，電中寫道：「我謹代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，對所有遇難者表示沉痛的哀悼，向受傷者和遇難者家屬致以深切的同情和誠摯的慰問。」大陸國務院總理李克強、外交部長王毅，也分別向俄方致慰問電。

(中國時報)

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