黃國昌作秀 硬扯集遊惡法

時力立委黃國昌（中）等5人占據總統府前凱道遭警方依違反集會遊行法函辦，台北地檢署26日以被告傳喚5人，他們卻在地檢署前批評集遊法是惡法。（陳志賢攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

時代力量立委黃國昌、徐永明等5人，今年1月為抗議立法院二修勞基法，占據總統府前抗議58個小時，遭警方依違反集會遊行法函辦，台北地檢署26日首度以被告身分傳喚黃國昌5人到案。庭訊前，黃國昌5人反而大陣仗開記者會聲稱集遊法是「惡法」，還盼立法院應盡速排案修法，「秀味」十足。

身為立委 卻不去修法

黃國昌5名時力立委在開庭前，提早20分鐘到北檢門口召開記者會，5名立委及律師輪番演講逾11分鐘。有民眾批評，黃國昌等人身為立委，若認集遊法是「惡法」，應在立法院積極推動修法，而非因涉集遊法成為被告，才在法院門口夸夸其談，這跟先前時力立委為抗議勞基法修惡，不選在立院發聲，反而放棄立委職權，逕赴總統府前抗議一樣，根本是模糊焦點。

時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞以用、洪慈庸等5人，1月5日下午為了抗議立法院2修勞基法，破壞立院議場門鎖，用鐵鏈反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破，黃國昌5人隨後撤出議場，晚間轉往府前靜坐禁食抗議。

拒警傳喚 控綠營追殺

黃國昌等人甚至在府前架帳篷，占據凱道長達58小時，並將總統府及總統官邸等博愛特區進行大規模管制，造成台北市民來往不便，期間轄區中正一警分局共舉牌7次，但黃國昌等人均不理會，直到8日凌晨4點多執行驅離前，警方舉牌命令解散被拒後，展開柔性架離，才將4名立委勸離府前現場，並撤除圍籬拒馬恢復交通。

但時力立委不滿警方強拆帳篷，早已先委託律師團赴北檢，遞狀控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。警方也認為時力5名立委已觸犯集遊法，先後傳喚他們到案，但黃等人不僅拒絕到案，還在臉書開直播，強調不會接受警方偵詢，如果檢方傳喚他們才會出庭，蔑視警方公權力意味濃厚。

由於5名時力立委拒不到案，警方依法完成傳喚程序後，依違反集遊法函送北檢偵辦，北檢昨傳喚5人，他們卻把矛頭指向集遊法，黃國昌強調集遊法是「惡法」，徐永明則重申，民進黨在野時主張「集遊法」是惡法，如今卻要動用刑事追訴異議者，令人感傷。

(中國時報)

詐騙成國恥 首腦二審重判10年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。