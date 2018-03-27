黃國昌作秀 硬扯集遊惡法

2018年03月27日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

時代力量立委黃國昌、徐永明等5人，今年1月為抗議立法院二修勞基法，占據總統府前抗議58個小時，遭警方依違反集會遊行法函辦，台北地檢署26日首度以被告身分傳喚黃國昌5人到案。庭訊前，黃國昌5人反而大陣仗開記者會聲稱集遊法是「惡法」，還盼立法院應盡速排案修法，「秀味」十足。

身為立委 卻不去修法

黃國昌5名時力立委在開庭前，提早20分鐘到北檢門口召開記者會，5名立委及律師輪番演講逾11分鐘。有民眾批評，黃國昌等人身為立委，若認集遊法是「惡法」，應在立法院積極推動修法，而非因涉集遊法成為被告，才在法院門口夸夸其談，這跟先前時力立委為抗議勞基法修惡，不選在立院發聲，反而放棄立委職權，逕赴總統府前抗議一樣，根本是模糊焦點。

時力立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞以用、洪慈庸等5人，1月5日下午為了抗議立法院2修勞基法，破壞立院議場門鎖，用鐵鏈反鎖在議場內，但遭民進黨立委突破，黃國昌5人隨後撤出議場，晚間轉往府前靜坐禁食抗議。

拒警傳喚 控綠營追殺

黃國昌等人甚至在府前架帳篷，占據凱道長達58小時，並將總統府及總統官邸等博愛特區進行大規模管制，造成台北市民來往不便，期間轄區中正一警分局共舉牌7次，但黃國昌等人均不理會，直到8日凌晨4點多執行驅離前，警方舉牌命令解散被拒後，展開柔性架離，才將4名立委勸離府前現場，並撤除圍籬拒馬恢復交通。

但時力立委不滿警方強拆帳篷，早已先委託律師團赴北檢，遞狀控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。警方也認為時力5名立委已觸犯集遊法，先後傳喚他們到案，但黃等人不僅拒絕到案，還在臉書開直播，強調不會接受警方偵詢，如果檢方傳喚他們才會出庭，蔑視警方公權力意味濃厚。

由於5名時力立委拒不到案，警方依法完成傳喚程序後，依違反集遊法函送北檢偵辦，北檢昨傳喚5人，他們卻把矛頭指向集遊法，黃國昌強調集遊法是「惡法」，徐永明則重申，民進黨在野時主張「集遊法」是惡法，如今卻要動用刑事追訴異議者，令人感傷。

(中國時報)