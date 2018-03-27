詐騙成國恥 首腦二審重判10年

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中國時報
／台中報導

台灣與印尼2年前偵破以男子莊鈞盛為首的跨國詐騙集團，將莊男等10名台灣涉案人專機押回台灣，檢方將莊起訴具體求刑13年，一審判刑3年，武姓金主及共犯等人各判2年6月至8月不等。台中高分院審理認為，台灣跨國詐騙集團被國際媒體反覆披載，堪稱「國恥」，損害我國際形象及兩岸交流秩序，重判莊男10年、武男7年，其他共犯各判1年6月至4年不等。

判決書指出，45歲莊姓主嫌2016年3月間與40歲武姓金主共組跨國詐騙集團，由武出資295萬元，莊男招募兩岸共30多名成員，在印尼雅加達設置電信詐騙機房，經台印合作在同年8月間破獲，將10名台籍嫌犯以專機押解返台，台灣警方在台另逮捕4名共犯。

檢方起訴詐騙集團14名成員，對主嫌莊男具體求刑13年，一審法官以涉案人均有悔意而判處莊男徒刑3年、武男及其他共犯各判處2年6月徒刑到8月不等徒刑。

台中高分院法官認為，台灣大量詐欺犯在世界各地設點，以行騙為能事，經國際媒體反覆披載，堪稱「國恥」，損害我國國際形象及兩岸交流秩序，且涉案人都是年輕力壯者居多，一犯再犯，刑罰裁量應該要有震懾的必要性。

台中高分院認為，莊男為首的詐騙集團不法獲利高達3000萬元，莊獲利490萬元，均未繳回：武男獲利210萬元，僅繳回80萬元，看不出悔意。一審判決難以實現正義，且不符合罪刑相當原則，予以撤銷，改判莊男與武男各徒刑10年及7年，其餘共犯徒刑1年6月至4年不等，不法所得宣告沒收，全案可上訴。

(中國時報)

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