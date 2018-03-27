金胸罩走私 疑詐團跨境洗錢

2018年03月27日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

去年底北海道函館機場查獲3名台籍婦女穿戴黃金胸罩，企圖走私日本。刑事局懷疑是詐欺水房莊嫌集團所為。（日本海關提供）

警方在莊嫌內湖豪宅，搜到金屬胸罩模具、金屬探測器等，員警拿著胸罩模具，還一頭霧水。（胡欣男翻攝）

刑事局26日宣布破獲專替跨境詐欺集團洗錢的「水房」，意外搜到走私黃金工具，包括金屬探測器、金屬胸罩模具。嫌犯供稱將黃金熔化重塑為胸罩，讓婦女穿戴從香港運來台，再走私至日本，不過，嫌犯否認與去年底日本海關查獲的「金胸罩」案有關，強調一切都還在測試階段，全案由檢警偵辦中。

大陸公安與印尼警方去年7月底合作在峇里島查獲電信詐騙機房，查獲台籍梁姓男子等6名嫌犯，遣送至大陸羈押；另4人因罪證不足被印尼驅逐出境，返台仍遭我方拘提收押，該組機房不法所得達台幣3500萬。

刑事局追金流查出35歲男子莊鵬霖與34歲劉厚岳、37歲陳惟軒等人，涉嫌自3年前經營地下匯兌，以及替境外詐欺集團洗錢，印尼機房就是靠他們的「水房」洗錢。

莊與被關押在大陸的梁姓機房主嫌，透過梁的蔡姓女友聯繫洗錢事宜，將詐騙所得以台灣存款、印尼領出方式，把至少1305萬元贓款，「回水」挹注峇里島機房開銷，其餘以現金存入嫌犯的大陸或台灣帳戶。

警方至北市、桃園等處搜索，拘提約談莊鵬霖等9嫌，查扣千萬現金與2萬美金，另扣押莊嫌夫婦名下價值5380萬元的5棟房產等犯罪所得，還在其他嫌犯住處查獲安非他命、大麻等毒品。

特別的是，警方在莊嫌內湖豪宅，搜到裝在襪子內的鐵塊、金屬胸罩模具、金屬探測器，員警抓著胸罩模具，一頭霧水：「這是什麼啊？」莊才解釋係用來重塑黃金的模具，讓缺錢的婦女從香港穿戴「黃金胸罩」夾藏入台，並暫存桃機的公共保稅倉庫，莊再派人攜日闖關，因黃金無「入境」台灣，無法裁罰。

莊供稱，1個月前開始私運黃金，還在測試階段，才會用鐵塊、金屬探測器模擬闖關，且黃金的資金並非詐欺贓款。而上周日本海關恰好宣布去年底3名台籍婦女以金胸罩方式走私被逮，警方懷疑是莊嫌集團所為，但他否認。

警方研判，近年黃金走私集團猖獗，目的是替國際毒梟、詐欺集團洗錢，已就此深入追查中。

(中國時報)