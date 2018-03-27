駭百家銀行 一銀案俄主謀西國落網

2018年03月27日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

2016年7月第一銀行遭駭客入侵並自ATM盜領8327萬7600元，檢警追查追回7748萬餘元，並發現本案為國際網路犯罪集團「COBALT」所為，經通報歐洲刑警組織網路犯罪中心，西班牙國家警署日前循線逮獲主嫌之一的俄羅斯籍男子Denys，確認並無台籍嫌犯涉案，Denys也將在當地受審。

此外，經由調查局駐美法務祕書協助，本案車手之一Berkman今年2月入境美國佛羅里達機場時，為美國海關邊境保護局驅逐出境並遣返俄羅斯。

調查局指出，「COBALT」集團自2016年起，利用商業滲透測試軟體「Cobalt Strike」夾帶惡意程式之釣魚郵件寄給銀行員工後，伺機入侵銀行內部網路並藉以攻擊各國銀行網路，再以程式命令ATM吐鈔，由外籍車手分赴各地取款洗錢。

調查局估計，該犯罪集團足跡橫跨歐亞，受害國家逾40國，超過100家金融機構被駭，總計不法所得高達10億歐元（折合新台幣約360億元）。

調查局於一銀ATM詐領案發現犯罪集團手法與COBALT集團高度相符，即與國際警察組織等交換情資，經歐洲刑警組織網路犯罪中心及西班牙國家警署主導，再與私人資安公司及「歐洲銀行聯盟」通力合作，由西班牙國家警署逮獲俄籍主嫌Denys。

Denys坦承不諱，供稱曾於案發時與俄羅斯籍帶頭車手Babii取得聯繫，Babii將贓款置於台北車站置物櫃後離境，等待洗錢共犯後續處置。

調查局表示，本案警方查出至少有22名外籍人士來台分工犯案，除將持續深入追查其他在逃主嫌，並已透過相關司法互助機制，追回剩餘贓款約579萬元。

(中國時報)