惡師強塞食物 5歲娃不敢上學

2018年03月27日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市北區某幼兒園黃姓女教保員，遭爆料疑拿食物猛塞進5歲女童嘴裡，導致女童嘔吐，還拿鐵尺追打女童，女童更指控老師會「折手指頭、扭脖子」等，嚇得不敢上學，家長控訴黃女「虐童驗無傷」。園方26日說，已向家長道歉，黃女也離職並與家長和解。

女童母親在網路貼文爆料，2年多前選擇離住家較遠、標榜蒙特梭利教學的幼兒園，當時27歲黃姓女教保員擔任孩子導師，但每次女兒只要有吃不完的餐點，黃女竟直接將食物硬塞進嘴巴或無預警打她，甚至要女兒哭著吃下沾鼻涕的食物，身上雖驗不出傷，女兒卻出現上學恐懼症。

家長怒批，黃女常對孩子施暴毆打及言語羞辱，尤其對中班、大班的幼童打得更用力。女兒說：「有時老師握拳邊打頭邊罵、折手指頭、扭脖子、轉手腕。」有次遭班上1名男同學打胸口，黃女卻說：「他喜歡你才打你，抱抱和解。」還不准女兒告訴家長。今年1月，帶女兒求助精神科門診，竟被診斷出混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症。

幼兒園指出，女童3歲入園念小班，2年多來沒有任何異樣，去年12月，家長突告知要索討監視器畫面，想了解女兒在校狀況，指老師強迫小孩吃飯，才找出12月20日的影片，並請黃老師說明，黃女坦承因個人情緒不穩，導致管教偏差行為，請求家長原諒。

幼兒園許姓執行長表示，黃女任職3年，去年11月忙著結婚事宜，可能因雜事太多影響情緒，事發後園方告誡黃女，黃向家長道歉，並以18萬8000元達成和解，校方坦承督導不周，已將黃女解聘。

台中市教育局表示將進一步調查，若老師使用暴力行為手段導致小孩心理受創屬實，將依違反《兒少法》最高開罰30萬元。

(中國時報)