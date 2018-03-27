生技園區衝擊交通 一定塞車

2018年03月27日 01:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國家生技研究園區將進駐2300人，早晚有4、5000輛車次擠進6米羊腸小徑，中央研究院雖提出闢接駁車、彈性上下班時間等方案因應，但交通學者直言，未來除了研究人員進駐，還有廠商和訪客，交通問題絕對比想像更嚴重，一定塞到爆，現在只有一條聯外道路根本不夠，中研院當初就不該把園區設在巷弄路底。

車流湧入怎麼消化

中研院曾承諾當地居民「先解決交通問題再蓋基地」，匡列8億打通隧道做聯外道路，如今園區已啟用，隧道卻沒下文，去年才改由北市府接手規畫。現階段北市交通局要求進出園區只能四分溪防汛道路，居民擔憂人員陸續進駐後，大批車流湧入，恐在研究院路、忠孝東路7段重現內湖科學園區塞車夢靨。

逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，根據北市府評估，園區全面啟用後，周邊主要道路的服務水準將降到最低的F級，對地方影響很大，應維持在D級以上才能避免壅塞，且園區應有2條以上聯外道路，才能因應緊急救援。他直言，若評估早知對地方交通衝擊那麼大，園區就不該設在那裡。

他強調，除了員工，生技園區勢必還會有廠商和訪客，未來的交通問題絕對比想像嚴重，當初就不該把園區規畫在巷弄裡。

改善措施恐難使力

面對塞車疑慮，中研院強調短期會開通捷運站與園區接駁車、彈性調整上班時間來因應。不過李克聰說，配套方案必須強制執行才有效，應要求員工都坐接駁車或以共乘方式通勤，否則大家愛搭不搭，無法有效減緩車流。

交通大學運管系副教授黃台生則說，隧道開通前，接駁車的角色很重要，效果還要慢慢觀察，假設班次不夠密、時間不夠彈性，大家還是會選擇開車，呼籲中研院配套、改善措施要能到位。

(中國時報)