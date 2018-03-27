民團抬墓碑抗議 市府斥抹黑

　

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北根青年陣線及護樹盟等團體，質疑新北市府為開發「新店第一產業園區」破壞古墓，26日到市府前「抬墓碑」抗議，更一度抬「古物」墓碑衝進市府，爆發激烈推擠，市府最後妥協讓墓碑進府，衝突才未擴大；文化局表示，市府已啟動文化資產審議程序，目前古墓群已列暫定古蹟，遷墓工程停工中。

遷墓工程暫時停工

包括新北根青年陣線、護樹盟、綠黨等多個團體，26日下午1時30分在新北市府前抗議（見圖，吳岳修攝），指控新北市府推動新店第一公墓開發成「新店第一產業園區」，殯葬處執行第一期工程時，明知公墓內有許多深具文史研究價值的清朝古墓，卻擅自破壞古墓移走墓碑，文化局則是置古墓遭毀於不理。

活動發起人吳柏瑋說，他心疼古蹟遭毀，3月2日緊急提出歷史古蹟建物提報，殯葬處才暫停施工，但已有數門古墓遭到破壞，並質疑文化局26日要召開的文資審議會是未對外公開的「黑箱會議」，呼籲文化部應介入審議。

啟動文化資產審議

吳柏瑋帶頭抬著一個刻有清朝嘉慶字眼的石製墓碑，打算進入市府參加文資審查準備會，遭警方制止後爆發推擠衝突，經過溝通後，市府同意讓這塊「古物」墓碑入府開會，暫時化解衝突。

文化局回應，古墓群登錄歷史建物保存案已經啟動，目前暫定古績，遷墓工程暫時停工，3月26日召開的是正式審議會前的準備會，有依約定邀請土地所有人及文資提報人參加，正式的文資審議會待確定日期後，也會上網公告，歡迎民眾登記旁聽。文化局也說，很樂意與民眾溝通說明，但也期望不要有惡意抹黑行政程序及混淆視聽的不理性行為。

(中國時報)

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