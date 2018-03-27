紅單簡訊通知 登記制不便民

2018年03月27日 01:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

交通違規罰單採郵件寄送，收到往往1個月後，不少民眾違規卻「不自知」而重複受罰，桃園交通裁決處去年開辦簡訊通知，但卻採「登記制」，有議員建議何不登記改為全面通知，讓行政送達更即時。

有民眾誤認詐騙簡訊

交通裁決處長張丞邦說，簡訊通知原意是避免紅單逾期未繳，導致罰鍰翻倍、荷包大失血，不少民眾申請後發現簡訊比紅單還早收到，認為太早，沒有提醒作用，希望延後收到通知，有人則誤認是詐騙集團，甚至還有人抱怨太過頻繁收到簡訊，跑來取消服務。

交通事件裁決處去年5月開辦「罰單到期簡訊通知」服務，只要違反道路交通管理處罰條例第12條到第68條，包含超速、紅線違停等，警方入案後10日內就會發送簡訊提醒民眾，截至2月底止，申辦人數有3萬6581人，發出的簡訊達1萬947筆。

但簡訊服務採「登記制」，民眾必須透過裁決處官網便民服務專區、N合一跨機關便民服務或是現場臨櫃等3個管道提出申請，彭俊豪認為公部門保守心態並不可取，好的政策推動上卻太過被動且宣傳不夠。

議員籲改成全面通知

市議員彭俊豪指出，科技通知應可視為行政送達的輔助作為，不會有違反個資法的疑慮，呼籲已成檢舉利器的智慧型手機，也能透過即時通知，搖身一變成為導正違規行為的善器，希望桃園能夠率先做出示範、成為全國表率。

張丞邦強調目前全國開辦簡訊服務的另有台中市和台南市，桃園服務最到位，像是吊扣駕照牌照期限到期、分期付款繳款到期和溢繳退款等也都可以簡訊通知，且罰單不限桃園市，只要設籍桃園的車子跑遍全台的罰單都能一併通知。他表示便民服務仍要以民眾意願為主，提供最到位的服務。

(中國時報)