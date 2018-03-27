綠營布局就緒 藍營作業牛步

2018年03月27日 01:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨提名前農委會副主委翁章梁參選2018嘉義縣長，五合一選舉戰略已逐步展開，藍營支持者望穿秋水仍等不到國民黨人選出爐，雖身兼黨部主委的縣議員王啟澧指近期就會展開登記作業，但縣黨部卻稱因嘉縣選情特殊又極為艱困，是否由地方辦理人選登記，還是中央全權主導，還有待黨中央給予明確指示。依黨中央規畫的步調，最遲6月底前，所有五合一選舉參選人就會底定。

翁章梁勤跑基層

民進黨嘉義縣黨部月中已通過縣議員提名席次，7選區全部37席，除第3選區不提名，採自由競爭外，共提名20席，另鄉鎮市長部分，也捨棄原先現任優先原則，改以協調方式產生，26日縣黨部執委會再召開臨時執委會確定相關提名細節。

身兼黨部主委的縣議員林沐惠表示，預定4月9號公告縣議員、鄉鎮市長提名辦法，公告一周後開始受理登記，如縣議員參選登記超過各選區預定提名席次，將進行協調，至於鄉鎮市長因各區域情況不同，也不全然會保障現任者優先提名，有競爭就協調。

國民黨4月初公告

眼看綠營五合一選戰布局已如火如荼展開，藍營仍顯得牛步，王啟澧透露，近日就會開放讓有意願參選縣長者登記，只要有1人以上登記就先協調，協調不成再辦初選，等縣長人選塵埃落定，再進行鄉鎮長和議員的提名作業，不過考量選戰布局，鄉鎮長和議員人選徵詢會私下先行展開，屆時再完成登記等程序即可。

王啟澧話說得篤定，地方黨部卻說還有變數，透露因中央尚未有明確指示，地方黨部的提名作業已緩下來，且依照時程如真要辦提名登記，最快也要等到4月初才能公告，目前狀況不是很明朗。

(中國時報)