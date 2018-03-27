民進黨屏東市長初選 李清聖勝出

2018年03月27日 01:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

年底地方大選民進黨屏東縣黨部26日公布初選民調，首善之區屏東市由縣黨部主委李清聖勝出，另包括其他6鄉鎮及縣議員第一選區結果也一併出爐，綠營黨部強調，提名結果將由執委會審定後於29日公告，不過黨內人士憂心，「從現在起才是修補裂痕的開始」。

邱名璋獻上祝賀 難掩失望

此次屏東初選民調地區包括屏東市、潮州、長治、新園、枋山、內埔及高樹等7鄉鎮市，另包括縣議員第一選區、也就是屏東市，此次採取70％電話民調、30％黨員投票進行計算。

與李清聖參與初選的邱名璋獲悉結果後，隨即在臉書上向對方祝賀，並希望全黨上下能團結一致打贏年底的選戰。不過他文末強調，「在這場初選過程中雖然面對種種不公平，失敗一定有原因，但我們都知道（不夠努力）絕不是其一，我們盡力了。」道出落選無奈。

屏東縣議員第一選區呈現6搶5局面，統計民調及黨員投票結果，欲更上層樓的屏東市民代表李漢鐘位居第6名，恐將無緣獲得黨部提名；初選同樣激烈的枋山鄉，是唯一有現任鄉長參與區域，結果鄉長洪啟能以些微差距敗給枋山鄉代表羅金良，讓支持者不敢置信。

同志籲修補裂痕 整合資源

潮州鎮、高樹鄉、長治鄉、內埔鄉及新園鄉，則分別由蔡恭泰、楊秀文、巫國彰、鍾慶鎮及陳武守出線。

初選結果公布，黨內人士開始憂心，雖然選舉期間檯面上沒有太多火花，但有競爭難免會有心結，如何化解選舉時的恩怨，成功整合黨內資源，將考驗通過初選的選將智慧，一旦稍有閃失，不排除可能出現初選「延長賽」，屆時兄弟鬩牆戲碼恐將在多處上演。

(中國時報)