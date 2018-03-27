公墓遷葬活化 帶動城市發展

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中國時報

產業五缺問題阻礙台灣經濟發展，又以缺地為甚，隨都市化發展與擴張，將原本墓地遷葬後活化已是國際趨勢，文化資產保留有其必要，但也要尊重文史學者專業，採取合法程序提出異議，如果動輒抗議威脅，只會阻礙城市發展。

都市發展與擴張後，公墓遷葬後活化已是趨勢，以信義計畫區旁的六張犁為例，以前也曾是亂葬崗，但隨著政府主導土地開發，如今已成為經濟商業重心，如果當年墨守成規，黃金地段至今仍是亂葬崗。

同理可證，新店區第一公墓遷葬後，經發局規畫成新店第一產業園區，希望打造智慧、綠能、太陽光電產業聚落，也希望將新莊塭仔圳違章工廠遷入，輔導業者合法化，產業是經濟發展的根，新北市做法值得讚許。

挖掘中發現古墓群，這部分就必須交給專業的文資會決議，若動輒率眾抗議，只會模糊焦點，不僅不尊重專業，也缺乏民主素養。

以土城醫院預定地土城第一公墓為例，當初遷葬作業時發現斬龍山遺址，但地方期待已久的醫院並未停擺，搶救挖掘文物妥善保存十三行博物館，事後也將以遺址公園方式呈現，足證兩者可以兼得。

當大陸、美國競相釋出土地努力招商，台灣卻陷入高房價、低產業的惡性循環，如今，釋出土地發展成產業專用區，可吸引投資增加就業機會，這才是經濟發展的王道，若因少數人抗爭，荒廢廣大土地開發，最終受害將是全體新北市民。

(中國時報)

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