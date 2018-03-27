交大簡訊服務 嘆申請人太少

2018年03月27日 01:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

交通違規檢舉案量逐年倍增，桃園市交通警察大隊為了抵制「檢舉魔人」，今年初也試辦簡訊服務，只要7天內在同路段被檢舉3次就會收到簡訊，但上路至今僅270人申請、發出1次簡訊，交大坦言樣本數太少，若申請人數增加，將朝第一時間通知車主的方向努力。

八德區去年發生有男子違停5天狂收34張罰單的案例，警政署去年函釋，若無法證明有移車，將認定是同一違規行為，只舉發一次，捨棄原違停2小時以上可以連續舉發的規定，避免遭檢舉而連續開罰。

桃園市交通警察大隊長李建民表示，因應警政署政策，避免民眾在不知情狀況下遭檢舉違規而不自知，交大貼心設立簡訊通知服務，只要事先到交大官網填寫資料，在同一地點7日內遭檢舉3次以上，即發送簡訊提醒車主應另覓適當處所停放，避免遭連續檢舉。

李建民說，交通違規檢舉案量逐年倍增，去年有22萬5638件、實際舉發19萬1267，舉發率約84％，有的未成案不會舉發、有的檢舉不會夾單提醒，交大的措施補足交通裁決處不足處，雙軌並行，坦言車籍資料是公路總局管理，蒐集處理利用要尊重當事人，警方無從直接查詢個人名下的車輛，因此還是鼓勵民眾踴躍申請，不要讓自己權益睡著，交大也會在試辦半年後蒐集各方意見，將條件下修到2次檢舉就通知。

(中國時報)